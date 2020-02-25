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18:54 (мск), источник: ТАСС

Член МОК Паунд не исключил отмены Олимпиады из-за коронавируса

ТАСС, 25 февраля. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд считает, что оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения соревнований, находящихся под угрозой срыва из-за распространения коронавируса. Такое мнение он высказал агентству Associated Press.

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«Решение о проведении Олимпиады должно быть принято минимум за два месяца до ее начала, — сказал Паунд. — Для проведения Игр нужно запустить множество процессов, касающихся безопасности, еды, Олимпийской деревни, отелей. СМИ должны подготовить свои студии».

В то же время Паунд призвал атлетов не думать о возможной отмене. «Сейчас все указывает на то, что Игры будут проведены, все идет своим чередом. Так что сконцентрируйтесь на подготовке и будьте уверены, что МОК не заставит вас соревноваться в условиях пандемии», — добавил он.

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Паунд отметил, что МОК не будет рассматривать варианты переноса Олимпиады в другое место, так как нет городов, которые смогут на высочайшем уровне подготовиться к Играм в столь короткий срок. Проведение Олимпиады в разных локациях также невозможно, так как «это станет серией чемпионатов мира и не будет соответствовать Олимпийским играм». Перенос даты Игр он также исключил.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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