ПКР внимательно следит за здоровьем спортсменов и мерами их защиты от коронавируса

«Все наши сборные команды и региональные отделения принимают соответствующие меры, — сказал Рожков. — В решении о подготовке к Паралимпийским играм в Токио и в Пекине мы просили учесть корректировки всех этих пожеланий, есть концепция подготовки и планы, в которых эти вещи учитываются. Это важно, мы за то, чтобы наши спортсмены были здоровы и успешно выступали на Играх. Поэтому мы должны и будем очень внимательно к этому относиться, к их состоянию здоровья и мерам, которые принимают наши врачи и тренеры».