ПКР внимательно следит за здоровьем спортсменов и мерами их защиты от коронавируса

Всероссийский форум проводится ПКР совместно с департаментом физической культуры и спорта региона и центром адаптивного спорта Югры.
«Все наши сборные команды и региональные отделения принимают соответствующие меры, — сказал Рожков. — В решении о подготовке к Паралимпийским играм в Токио и в Пекине мы просили учесть корректировки всех этих пожеланий, есть концепция подготовки и планы, в которых эти вещи учитываются. Это важно, мы за то, чтобы наши спортсмены были здоровы и успешно выступали на Играх. Поэтому мы должны и будем очень внимательно к этому относиться, к их состоянию здоровья и мерам, которые принимают наши врачи и тренеры».
Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября. Зимняя Паралимпиада 2022 года состоится в Пекине
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.