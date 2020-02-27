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15:59 (мск), источник: БЕЛТА

Директор НАДА: Потери белорусского спорта после допинговых скандалов не только имиджевые

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери белорусского спорта после допинговых скандалов касаются не только имиджа страны, заявил сегодня на международном антидопинговом семинаре директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Это еще и потеря государственных средств, затраченных на подготовку атлетов. Если у нас есть хоть один случай дисквалификации спортсменов за допинг, стоит об этом говорить. Пока у нас не будет сухих цифр, важно проводить подобные семинары», — отметил глава ведомства.

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Говоря о тестировании белорусских атлетов в преддверии Игр-2020, Денис Мужжухин добавил: «Мы будем следовать рекомендациям международных антидопинговых структур, чтобы показать — наши спортсмены чисты и не стоит предъявлять к ним претензии. Проводимое тестирование наглядно показывает, что с нашей командой все в порядке».

Участники международного семинара обсуждают инновации и передовые практики в области антидопингового образования, исследования ситуации за рубежом и другие актуальные вопросы борьбы с допингом. Организаторы мероприятия — Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет и Национальное антидопинговое агентство.

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