Директор НАДА: Потери белорусского спорта после допинговых скандалов не только имиджевые

«Это еще и потеря государственных средств, затраченных на подготовку атлетов. Если у нас есть хоть один случай дисквалификации спортсменов за допинг, стоит об этом говорить. Пока у нас не будет сухих цифр, важно проводить подобные семинары», — отметил глава ведомства.

Читайте также Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: Даже случайное употребление допинга надо исключить

Говоря о тестировании белорусских атлетов в преддверии Игр-2020, Денис Мужжухин добавил: «Мы будем следовать рекомендациям международных антидопинговых структур, чтобы показать — наши спортсмены чисты и не стоит предъявлять к ним претензии. Проводимое тестирование наглядно показывает, что с нашей командой все в порядке».