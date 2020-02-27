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15:26 (мск), источник: ТАСС

Путин отметил особую нравственную ценность премии «Возвращение в жизнь»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей XIV торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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Источник: AP 2020

«Паралимпийский спорт объединяет своей благородной миссией мужественных, сильных духом людей. Мы искренне гордимся российскими спортсменами, которые добиваются впечатляющих результатов на престижных соревнованиях и своими победами дарят надежду другим. И потому премия “Возвращение в жизнь” имеет особую нравственную ценность. По сложившейся традиции она вручается не только талантливым паралимпийцам, но и их наставникам, общественным деятелям и организаторам, тем, кто помогает спортсменам добиваться успеха, вносит значимый вклад в популяризацию паралимпийского движения в нашей стране», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что государство продолжит поддерживать паралимпийцев, отстаивать их законные права и интересы, а также создавать все условия для тренировок и выступлений.

Паралимпийский комитет России проводит премию «Возвращение в жизнь» с 2005 года. Участниками мероприятия становятся спортсмены — паралимпийцы — чемпионы и призеры чемпионатов и Кубков мира и Европы, внесшие значительный вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в РФ. Победителями становятся в 10 номинациях: «Сила в воле», «Я люблю тебя, жизнь», «Поворот судьбы», «Преодоление», «Точка опоры», «Личным примером», «Что наша жизнь? — Борьба», «Второе дыхание», «И жизнь, и слезы, и любовь…», «Возвращение в жизнь».

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