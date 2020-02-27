Путин отметил особую нравственную ценность премии «Возвращение в жизнь»

Источник: AP 2020

«Паралимпийский спорт объединяет своей благородной миссией мужественных, сильных духом людей. Мы искренне гордимся российскими спортсменами, которые добиваются впечатляющих результатов на престижных соревнованиях и своими победами дарят надежду другим. И потому премия “Возвращение в жизнь” имеет особую нравственную ценность. По сложившейся традиции она вручается не только талантливым паралимпийцам, но и их наставникам, общественным деятелям и организаторам, тем, кто помогает спортсменам добиваться успеха, вносит значимый вклад в популяризацию паралимпийского движения в нашей стране», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что государство продолжит поддерживать паралимпийцев, отстаивать их законные права и интересы, а также создавать все условия для тренировок и выступлений.