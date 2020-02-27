Бах: Подготовка к Олимпиаде в Токио идет по графику, несмотря на коронавирус

Источник: РИА "Новости"

«Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом Игр, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Мы полностью заинтересованы в успешном проведении Игр», — сказал Бах.

Ранее член МОК Ричард Паунд заявил о возможной отмене Олимпийских игр в Токио из-за распространения коронавируса. Он также отметил, что оргкомитет Олимпийских игр должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения соревнований.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като на прошлой неделе заявил, что японская сторона примет во внимание ситуацию с коронавирусом в свете предстоящей Олимпиады. Председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори также подчеркивал, что вопрос отмены или переносов сроков проведения Олимпиады не рассматривается.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.