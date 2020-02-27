Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS не будут публичными и пройдут не ранее конца апреля

Отмечается, что они пройдут не ранее конца апреля 2020 года.

Также в релизе подтверждается участие в споре в качестве третьих сторон Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР), Международной федерации хоккея (IIHF) и ряда российских спортсменов.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, точку в разбирательстве должен поставить CAS. Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры.