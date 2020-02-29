Абэ: Власти Японии продолжат подготовку к Олимпиаде

Источник: Спорт РИА Новости

«Мы будем продолжать подготовку и намерены сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей в ходе Игр», — подчеркнул он, трансляцию выступления вел телеканал NHK.

На днях член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, в случае отсутствия гарантий безопасности, «вероятно, будет рассматриваться отмена соревнований». В свою очередь, президент МОК Томас Бах заявил, что комитет нацелен на проведение Олимпиады-2020 в Токио в соответствии с расписанием, несмотря на распространение коронавируса.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

В настоящее время в Японии отменяются массовые мероприятия, концерты, закрываются школы в связи с угрозой коронавируса. В стране подтверждены 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. По данным медиков, 11 человек скончались, еще около 50 человек находятся в тяжелом состоянии.