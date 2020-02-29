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13:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Абэ: Власти Японии продолжат подготовку к Олимпиаде

ТОКИО, 29 фев — РИА Новости. Власти Японии намерены продолжать подготовку к проведению летних Олимпийских игр-2020 в Токио, несмотря на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в ходе пресс-конференции в субботу премьер-министр Синдзо Абэ.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мы будем продолжать подготовку и намерены сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей в ходе Игр», — подчеркнул он, трансляцию выступления вел телеканал NHK.

На днях член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, в случае отсутствия гарантий безопасности, «вероятно, будет рассматриваться отмена соревнований». В свою очередь, президент МОК Томас Бах заявил, что комитет нацелен на проведение Олимпиады-2020 в Токио в соответствии с расписанием, несмотря на распространение коронавируса.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

В настоящее время в Японии отменяются массовые мероприятия, концерты, закрываются школы в связи с угрозой коронавируса. В стране подтверждены 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. По данным медиков, 11 человек скончались, еще около 50 человек находятся в тяжелом состоянии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.

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