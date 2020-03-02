В СМИ заговорили о риске проведения Олимпиады без зрителей из-за коронавируса

Источник: AP 2020

В материале СМИ утверждается, что Международный олимпийский комитет (МОК), а также лидеры ряда национальных спортивных федераций обсуждают вариант проведения Игр без болельщиков. При этом предполагается присутствие на соревнованиях персонала для обеспечения телетрансляций. Такая возможность представляется альтернативой более радикальным решениям — переносе или полной отмене Игр.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e30a6d5e8ec96c3106d0" data-vnd="e30a6d5e8ec96c3106d0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e30a6d5e8ec96c3106d0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

20 февраля кандидат в мэры Лондона Шон Бэйли предложил перенести Игры-2020 в столицу Великобритании. Губернатор Токио Юрико Коикэ посчитала высказывание Бэйли неуместным и назвала это попыткой использовать тему коронавируса в политических целях. Она также подчеркнула, что слова англичанина связаны с реакцией на постановку на карантин британского лайнера Diamond Princess в Японии.

5 февраля круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как у некоторых пассажиров на борту были обнаружены симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Всего на корабле было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

По состоянию на 2 марта от коронавируса погибли 3044 человека. Отмечается, что большая часть умерших — это граждане Китая, более 2,9 тысячи человек. Остальные случаи смерти зафиксированы в других странах: 54 человека в Иране и более 30 в Италии, а также в Южной Корее и Японии.