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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.

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Источник: СК РФ

CAS 2—3 марта рассматривал дела российских биатлонисток, в отношении которых МОК принял санкции по итогам Олимпиады-2014 в Сочи. Во вторник Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, объявила, что подписи Родченкова на документах, являющихся доказательством по делу Зайцевой, Вилухиной и Романовой, могли быть вставлены туда из другого источника. CAS принял заявление российских адвокатов и потребовал у МОК объяснения.

«МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

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МОК также предоставил РИА Новости заявление адвоката биатлонисток Алексея Панича, со ссылкой на которого во вторник в СМИ появились сообщения о том, что Международный олимпийский комитет признал, что подписи Родченкова были поддельными. «Я заметил, что некоторые СМИ опубликовали недостоверную информацию со ссылкой на мой комментарий в отношении подписей господина Родченкова, предоставленных в ходе слушаний. Как сообщали СМИ, МОК признал, что подписи господина Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что никогда не делал такого заявления. Я просто сказал, что МОК предоставил новый аффидевит господина Родченкова», — заявил адвокат.

«Когда я увидел эти публикации, то связался с соответствующими СМИ и указал, что информация неверна, и я этого никогда не говорил. Тем не менее, я не могу исключить, что это заявление по-прежнему может появляться в прессе. Конечно, я буду продолжать информировать СМИ, что эта информация неверна», — добавил Панич.

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