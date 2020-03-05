МОК внес изменения в церемонию открытия Олимпийских игр

Флаг своей страны должны нести спортсмены обоих полов. Впервые эта практика будет применена во время Олимпийских игр в Токио. «Мы приняли такое решение», — сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Глава МОК отметил высокую готовность Токио к предстоящим стартам. «Все соревновательные объекты построены. В Японии 4,5 млн билетов продано, при этом на их приобретение поступило более 80 млн запросов. Мы видим энтузиазм, который вызывают Олимпийские игры у жителей Японии», — сказал он.
Оргкомитет предстоящих главных стартов четырехлетия сделал доклад о ходе подготовки к Играм. Ранее окончательно был утвержден маршрут марафона в Саппоро, избран мэр Олимпийской деревни. Им стал Сабуро Кавабучи.
На исполкоме МОК также были сделаны доклады по подготовке Игр в Пекине, Париже, Картине-д’Ампеццо и Лос-Анджелесе.
МОК объявил, что летние и зимние Олимпийские игры будут способствовать улучшению климата: планируется создать «Олимпийский лес», который внесет вклад в поддерживаемый ООН проект «Великая зеленая стена» в Африке.
Принято решение о проведении очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 2023 года в индийском Мумбае. Томас Бах пояснил, что сессия будет приурочена к годовщине независимости Индии.