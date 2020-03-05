Бах в письме обратился к атлетам по поводу ситуации с коронавирусом

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«Как бывший спортсмен-олимпиец я знаю, что вы чувствуете в эти дни. Вы хотите сосредоточиться на соревнованиях и тренировках, не хотите отвлекаться от подготовки к Олимпиаде. К сожалению, коронавирус является серьезной проблемой для всех нас. Само собой разумеется, что это также было главной темой обсуждения на исполкоме МОК в последние два дня», — говорится в письме, которое опубликовано на сайте МОК.

«После многочисленных консультаций, которые мы проводили и проводим со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), оргкомитетом Игр, властями Токио, правительством Японии и органами власти во всем мире, в частности в Китае, я могу заверить вас, что МОК полностью привержен успешному проведению Олимпиады в Токио 2020, которая начнется 24 июля. Эти регулярные консультации продолжаются», — добавляется в письме.

Бах признал, что изменение графиков тренировок и перенос некоторых квалификационных соревнований потребовали от атлетов, Национальных олимпийских комитетов (НОК) и международных федераций «гибкости». «Я хочу поблагодарить вас за эту гибкость и за солидарность, в которой проявляется олимпийский дух», — добавил глава МОК.

«Будьте уверены, что МОК продолжает работать с НОК и международными федерациями, чтобы найти решение и обеспечить справедливые условия проведения олимпийской квалификации в текущей ситуации. Я надеюсь, что при этой поддержке вы сможете полностью сосредоточиться на подготовке к Играм. Я с нетерпением жду встречи с вами в Токио 2020 и желаю вам всего наилучшего», — отмечается в письме.

Ранее МОК заявил, что нацелен на успешное проведение Олимпиады-2020 в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа. Оргкомитет Игр в Токио в феврале объявил о создании специальной рабочей группы по мониторингу ситуации с коронавирусом.