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5 марта, источник: Спорт РИА Новости

Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Причины смерти не уточняются.

«Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о гибели члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Сергеевича Макарова. Александр был одним из выдающихся паралимпийских пловцов нашего времени — на чемпионате мира 2019 года в Лондоне он завоевал 3 золотые медали, внеся большой личный вклад в повышение престижа отечественного паралимпизма», — говорится в сообщении ПКР.

«Он был примером мужественности, упорства и воли к победе. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам по команде Александра Макарова. Российскому паралимпийского спорту будет его не хватать», — отмечается в сообщении.

В 2019 году Макаров на чемпионате мира для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Лондоне завоевал три золотые медали (на дистанциях 50 и 100 м на спине, 200 м вольным стилем).

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