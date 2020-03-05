Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением
Причины смерти не уточняются.
«Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о гибели члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением
«Он был примером мужественности, упорства и воли к победе. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам по команде Александра Макарова. Российскому паралимпийского спорту будет его не хватать», — отмечается в сообщении.
В 2019 году Макаров на чемпионате мира для лиц с поражением