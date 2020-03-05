Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет

Источник: Спорт РИА Новости

Причины смерти не уточняются.

«Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о гибели члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Сергеевича Макарова. Александр был одним из выдающихся паралимпийских пловцов нашего времени — на чемпионате мира 2019 года в Лондоне он завоевал 3 золотые медали, внеся большой личный вклад в повышение престижа отечественного паралимпизма», — говорится в сообщении ПКР.

«Он был примером мужественности, упорства и воли к победе. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам по команде Александра Макарова. Российскому паралимпийского спорту будет его не хватать», — отмечается в сообщении.