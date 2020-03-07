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09:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Отмена Олимпиады будет стоить японскому ВВП более $74 млрд

ТОКИО, 7 марта. /ТАСС/. Отмена летних Олимпийских Игр 2020 года в Токио будет стоить японской экономике порядка 7,8 трлн иен ($74,2 млрд по текущему курсу). Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

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Источник: AP 2020

По данным японской финансовой компании Nikko Securities, отмена Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса сократит рост валового внутреннего продукта страны на 1,4% в годовом исчислении. Доходы японских корпораций в 2020 году при этом упадут на 24,4%, считают в Nikko Securities. В японской компании уверены, что Игры будут отменены в том случае, если распространение коронавируса не удастся полностью остановить к июлю этого года. ВВП Японии в 2019 году составил примерно $5,15 трлн.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1 тыс. человек, 12 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess.

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