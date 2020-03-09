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15:42 (мск), источник: ТАСС

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 9 марта. Церемония зажжения и передачи олимпийского огня состоится в Олимпии без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции.

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В церемонии, запланированной на 12 марта, примут участие около 100 человек. Церемония также будет закрыта для журналистов.

«Олимпийская церемония прикосновения к пламени будет проходить без зрителей, и в ней примут участие только 100 человек, аккредитованных Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио, — говорится в заявлении. — Мы призываем мэров городов, через которые пройдет олимпийский огонь, следовать указаниям министерства здравоохранения и Национальной организации общественного здравоохранения».

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится по плану, но будут приняты меры предосторожности, в числе которых отмена приемов для ВИП-гостей, сокращение числа аккредитаций и проведение репетиции без зрителей.

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Олимпийские игры — 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

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