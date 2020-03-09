Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей из-за коронавируса

В церемонии, запланированной на 12 марта, примут участие около 100 человек. Церемония также будет закрыта для журналистов.

«Олимпийская церемония прикосновения к пламени будет проходить без зрителей, и в ней примут участие только 100 человек, аккредитованных Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио, — говорится в заявлении. — Мы призываем мэров городов, через которые пройдет олимпийский огонь, следовать указаниям министерства здравоохранения и Национальной организации общественного здравоохранения».

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится по плану, но будут приняты меры предосторожности, в числе которых отмена приемов для ВИП-гостей, сокращение числа аккредитаций и проведение репетиции без зрителей.

Читайте также МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к ОИ-2020, несмотря на коронавирус

Олимпийские игры — 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.