Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
21:08 (мск), источник: ТАСС

НОК Италии принял решение о запрете всех спортивных мероприятий до 3 апреля

ТАСС, 9 марта. Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии принял решение об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны до 3 апреля из-за коронавируса и призвал правительство выпустить соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Данное решение было принято после встречи президента организации Джованни Малаго и представителей спортивных федераций Италии. Решение касается всех национальных соревнований, международные турниры, проходящие в Италии, не попадают под юрисдикцию НОК страны. Чтобы решение вступило в силу, оно должно быть закреплено соответствующим указом премьер-министра страны Джузеппе Конте.

В воскресенье министр спорта Италии Винченцо Спадафора выступил за то, чтобы приостановить чемпионат страны по футболу. Позднее руководство лиги заявило, что матчи чемпионата продолжат проходить без зрителей, но турнир прерван не будет.

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

Согласно последним данным, количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Число инфицированных в настоящее время составляет 9172.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

Читайте также
В Италии от коронавируса умер шестой пациент
Во время загрузки произошла ошибка.
25 февраля© Ньюстюб
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Ари снова наказал «Спартак»: забил бывшим 8-й гол в 11 матчах
«Зенит» не смог забить «Уфе» в домашнем матче чемпионата России
«Салават» в гостях обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии КХЛ
«Катастрофа была во всем»: Карпин — о победе в матче с ЦСКА
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
Магомед-Шапи Сулейманов: Меня не устраивает роль в «Краснодаре»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь