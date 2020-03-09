НОК Италии принял решение о запрете всех спортивных мероприятий до 3 апреля
ТАСС, 9 марта. Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии принял решение об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны до 3 апреля
ТАСС, 9 марта. Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии принял решение об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны до 3 апреля
Данное решение было принято после встречи президента организации Джованни Малаго и представителей спортивных федераций Италии. Решение касается всех национальных соревнований, международные турниры, проходящие в Италии, не попадают под юрисдикцию НОК страны. Чтобы решение вступило в силу, оно должно быть закреплено соответствующим указом
В воскресенье министр спорта Италии Винченцо Спадафора выступил за то, чтобы приостановить чемпионат страны по футболу. Позднее руководство лиги заявило, что матчи чемпионата продолжат проходить без зрителей, но турнир прерван не будет.
Согласно последним данным, количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Число инфицированных в настоящее время составляет 9172.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.