НОК Италии принял решение о запрете всех спортивных мероприятий до 3 апреля

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Данное решение было принято после встречи президента организации Джованни Малаго и представителей спортивных федераций Италии. Решение касается всех национальных соревнований, международные турниры, проходящие в Италии, не попадают под юрисдикцию НОК страны. Чтобы решение вступило в силу, оно должно быть закреплено соответствующим указом премьер-министра страны Джузеппе Конте.

В воскресенье министр спорта Италии Винченцо Спадафора выступил за то, чтобы приостановить чемпионат страны по футболу. Позднее руководство лиги заявило, что матчи чемпионата продолжат проходить без зрителей, но турнир прерван не будет.

Справка В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции». Подробнее

Согласно последним данным, количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Число инфицированных в настоящее время составляет 9172.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.