Минспорта сделало заявление по поводу информации об отмене соревнований в Казахстане из-за коронавируса
Министерство культуры и спорта РК выступило с заявлением касательно возможной отмены в стране
Министерство культуры и спорта РК выступило с заявлением касательно возможной отмены в стране
Ранее в СМИ появились сообщения, что в Казахстане отменили все турниры на ближайшие полгода.
«Информация об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует действительности.
Данные решения принимаются на основании Межведомственной комиссии при Правительстве РК, которой были даны рекомендации по воздержанию командирования спортсменов в страны с высоким уровнем распространения коронавируса.
Вместе с тем на сегодня Министерством культуры и спорта не было принято решения по отмене проведения