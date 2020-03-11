Минспорта сделало заявление по поводу информации об отмене соревнований в Казахстане из-за коронавируса

Источник: Reuters

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Казахстане отменили все турниры на ближайшие полгода.

«Информация об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует действительности.

Данные решения принимаются на основании Межведомственной комиссии при Правительстве РК, которой были даны рекомендации по воздержанию командирования спортсменов в страны с высоким уровнем распространения коронавируса.