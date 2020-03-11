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11 марта, источник: Vesti.kz

Минспорта сделало заявление по поводу информации об отмене соревнований в Казахстане из-за коронавируса

Министерство культуры и спорта РК выступило с заявлением касательно возможной отмены в стране спортивно-массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: Reuters

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Казахстане отменили все турниры на ближайшие полгода.

«Информация об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует действительности.

Данные решения принимаются на основании Межведомственной комиссии при Правительстве РК, которой были даны рекомендации по воздержанию командирования спортсменов в страны с высоким уровнем распространения коронавируса.

Вместе с тем на сегодня Министерством культуры и спорта не было принято решения по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории РК", — говорится в сообщении.

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