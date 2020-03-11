Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020

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«Все сценарии возможны. Окончательные решения будут приняты на заседании Оргкомитета в мае», — обозначил сроки собеседник агентства. Он также заявил, что существует вариант с переносом Игр на несколько месяцев или на год.

Ранее 11 марта сообщалось, что Олимпиада в Токио может пройти на год или на два позже, если ситуация с коронавирусом не позволит провести ее летом 2020 года. При этом представитель исполнительного комитета Игр заявил, что другие варианты, например, проведение соревнований без зрителей или полная их отмена, будут иметь серьезные финансовые последствия.

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Ранее в марте финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио. Аналитики заявили, что государство может лишиться около 7,8 триллиона иен (74,3 миллиарда долларов), а его ВВП может сократиться на 1,4 процента за год.