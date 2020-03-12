Олимпийский огонь для Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии
В Древней Олимпии зажжен олимпийский огонь для Игр 2020 года в Токио.
В Древней Олимпии зажжен олимпийский огонь для Игр 2020 года в Токио.
Церемония прошла без зрителей
Огонь зажгла верховная жрица (актриса Ксанти Георгиу) на алтаре храма Геры.
После окончания церемонии начнется эстафета, которая продлится восемь дней в Греции. Эстафета завершится 19 марта, на стадионе «Панатинаикос» в Афинах, где огонь передадут организаторам Олимпиады.
Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее зараженные были обнаружены и в других странах, в том числе в России (31 человек).
Число зараженных в Китае составляет около 81 тыс., умерли 3,1 тыс., выздоровели более 61 тыс. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились 121 тыс. человек, более 4 тыс. умерло. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.