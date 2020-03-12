Олимпийский огонь для Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии

Церемония прошла без зрителей из-за опасений от распространения коронавируса COVID-19. Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

Огонь зажгла верховная жрица (актриса Ксанти Георгиу) на алтаре храма Геры.

После окончания церемонии начнется эстафета, которая продлится восемь дней в Греции. Эстафета завершится 19 марта, на стадионе «Панатинаикос» в Афинах, где огонь передадут организаторам Олимпиады.

Ранее член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси заявил, что Игры в Токио могут провести через год или два из-за коронавируса. Он отметил, что финансовый ущерб от отмены Олимпиады или проведения соревнований без зрителей будет слишком велик.

Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее зараженные были обнаружены и в других странах, в том числе в России (31 человек).