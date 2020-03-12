Гори, огонь. На родине Олимпиад от солнечных лучей зажгли огонь для Игр-2020 в Токио

Источник: AP 2020

Верховная жрица, актриса Ксанти Георгиу произнесла у развалин античного храма Геры молитву древнегреческому богу света и солнца Аполлону.

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После этого она поднесла факел к параболическому зеркалу, и тот вспыхнул от солнечных лучей. Затем состоялось театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов.

При этом на церемонии не было тысяч зрителей, которые обычно приезжали в предыдущие годы для того, чтобы посмотреть на рождение олимпийского огня. Национальный олимпийский комитет Греции постановил провести церемонию без публики в качестве профилактической меры из-за опасений распространения коронавируса.

После исполнения олимпийского гимна над стадионом был поднят олимпийский флаг, а затем после национальных гимнов Японии и Греции — и их национальные флаги. С приветствиями выступили глава НОК Греции Спирос Капралос, мэр Древней Олимпии Йоргос Георгиопулос, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, специальный представитель президента оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо.

Источник: AP 2020

Подтверждение ценностей олимпизма

Капралос пожелал удачи Японии в преодолении текущих глобальных вызовов и проведении успешных Олимпийских игр 2020 года в Токио. «Будем надеяться, что молитвы богу Аполлону, чтобы он прислал солнечные лучи для зажжения огня для Игр в Токио, принесут также сил, чтобы преодолеть текущие глобальные вызовы и превратить их в страсть и успех для Игр. Весь спортивный мир и особенно наша страна, где родились Олимпийские игры, желают японским организаторам огромной удачи с целью проведения успешных Игр этим летом», — сказал Капралос.

Он подчеркнул, что церемония проводится в Олимпии, колыбели олимпийского движения, «месте, где мысли глубоки, а эмоции переполняют, чтобы зажечь пламя, которое осветит весь мир». «Этот огонь является символом традиций и ценностей олимпийского движения: дружбы, выдающегося мастерства, солидарности и уважения. Факелоносцы передадут послание мира, а также идею, что спорт делает наш мир лучше. Олимпийские игры объединяют человечество, являясь действительно мирным, всемирным мероприятием», — сказал глава НОК.

Президент НОК Греции заметил, что, к большому сожалению, «число участников данной церемонии зажжения огня в Древней Олимпии пришлось сократить, чтобы защитить здоровье населения» в связи с профилактикой распространения коронавируса. «Тем не менее прямая трансляция и красивые картинки с исторического места, где зародились Олимпийские игры, полностью отражают олимпийский дух», — добавил он.

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Первая женщина для начала эстафеты огня

Капралос отметил, что впервые Национальный олимпийский комитет Греции выбрал женщину для старта эстафеты олимпийского огня. «Наша олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки не только представляет спортивные достижения, но и также нашу веру в равенство полов и вовлечение в социальную жизнь. Эти идеалы постоянно поддерживаются президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, и для нас большая честь еще раз приветствовать его в Олимпии», — сказал чиновник, поблагодарив также за присутствие президента Греции Прокописа Павлопулоса и заместителя председателя правительства Греции Панайотиса Пикрамменоса.

Глава НОК подчеркнул, что олимпийский огонь зажигается, чтобы отправиться в Токио, город — организатор Олимпийских игр 2020 года. «Я уверен, что наши японские друзья еще раз устроят отличные Игры, совмещая традиции, современные технологии и уважение к окружающей среде», — заключил Капралос.

Источник: AP 2020

Благодарность греческому народу

Бах поблагодарил Грецию за зажжение огня для Игр-2020 в Токио и за институт Олимпийских игр, который зародился на земле Эллады 3 тысячи лет назад.

«Мы собрались в Древней Олимпии, где почти 3 тысячи лет назад родились Олимпийские игры. Мы благодарны греческому народу за этот драгоценный дар человечеству. Я хотел бы поблагодарить президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса, который почтил нас сегодня своим присутствием. Это подтверждает прямую связь современной Греции с этим благородным наследием», — сказал президент МОК.

«Хочу также искренне поблагодарить президента Национального комитета Греции Спироса Капралоса. Мы особенно благодарны, что сегодня вы провели церемонию в тяжелых условиях. Это еще раз подтверждает наше обязательство по успешному проведению Олимпийских игр — 2020 в Токио. Мы благодарны в реализации этого обязательства властям и спортивным организациям по всему миру, которые приняли важные меры по ограничению распространения коронавируса», — подчеркнул Бах.

В настоящее время Олимпийские игры являются уникальным мероприятием, на которое съезжаются представители со всей земли в рамках мирного существования между народами. Эта объединяющая сила Олимпийских игр сейчас так же важна, как во времена Пьера де Кубертена. Томас Бах Президент МОК

По его словам, с античности Олимпийские игры всегда являлись символом примирения и мира. «В настоящее время Олимпийские игры являются уникальным мероприятием, на которое съезжаются представители со всей земли в рамках мирного существования между народами. Эта объединяющая сила Олимпийских игр сейчас так же важна, как во времена Пьера де Кубертена (инициатора организации современных Олимпийских игр с 1896 года — прим. ТАСС). Олимпийские игры — сильное подтверждение единства человечества во всем его многообразии», — сказал Бах.

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Успешная подготовка к Играм в Токио

Глава МОК поблагодарил Японию за успешную подготовку предстоящей Олимпиады. «Наши японские друзья замечательно отнеслись к этой благородной миссии Олимпийских игр. Япония продемонстрирует новаторские идеи в отношении применяемых технологий. Хочу поблагодарить организационный комитет “Токио-2020” за прекрасную организацию Олимпийских игр. Эти игры имеют поддержку на всех уровнях власти в Японии», — указал Бах.

Он подчеркнул, что церемония зажжения олимпийского огня символизирует начало его пути в Японию. «Он возвращается туда спустя 56 лет, наполняя надеждой всю страну. Олимпийский огонь является нашей надеждой на лучшее будущее, в 1964 году первые Олимпийские игры в Азии означали включение новой, мирной Японии в олимпийскую семью. Игры-2020 в Токио снова будут символом надежды и доверия для всех японцев, особенно в районах, которые пострадали от природных катастроф, мы благодарны японскому народу, который с таким энтузиазмом относится к проведению этих Олимпийских игр», — заключил глава МОК.

Источник: AP 2020

Несмотря на коронавирус

Специальный представитель президента оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо пообещал проведение отличной Олимпиады в японской столице, несмотря на распространение коронавируса на планете. Спецпредставитель поблагодарил греческие власти за то, что они, несмотря на профилактические меры по ограничению распространения коронавируса в стране, все же провели эту церемонию и 19 марта по окончании этапа эстафеты огня на территории Греции передадут огонь Японии.

«В настоящее время, когда новая эпидемия коронавируса продолжает распространяться ежедневно по всему миру, все нации предпринимают все возможные усилия. Мы благодарны, что все, кто участвует в Греции, приняли надлежащие меры для церемонии зажжения огня и последующих событий. Мы, как оргкомитет “Токио-2020”, предпримем наши собственные усилия для того, чтобы как можно лучше подготовиться к проведению Олимпиады в тесном сотрудничестве с МОК, правительством Японии и столичным правительством Токио», — заверил спецпредставитель.

Он напомнил, что 56 лет назад олимпийский огонь уже направлялся в Токио на Игры 1964 года. «Оглядываясь назад, хочется отметить, что Токио был удостоен чести стать первым азиатским городом, в котором прошла Олимпиада. Согласно Олимпийской хартии, олимпийский огонь служил символом мира и посетил несколько азиатских городов, прежде чем в конце концов прибыть в Японию», — сказал Эндо.

На ряде этапов эстафеты олимпийского огня в Греции и Японии в качестве топлива для олимпийских факелов будет использоваться водород, при сжигании которого не выбрасывается углекислый газ. Тосиаки Эндо Специальный представитель президента оргкомитета «Токио-2020»

Спецпредставитель подчеркнул, что олимпийский огонь символизирует новое начало для «Токио-2020» в Японии. «“Надежда освещает наш путь” — таков наш девиз. На ряде этапов эстафеты олимпийского огня в Греции и Японии в качестве топлива для олимпийских факелов будет использоваться водород, при сжигании которого не выбрасывается углекислый газ. Водород будет использоваться не только для алтаря Игр в Токио, но и как топливо для автомобилей для поездок в японской столице», — отметил Эндо.

Он добавил, что «точно также, как олимпийский огонь возникает из лучей солнца, и олимпийские факелы и алтарь будут работать на водороде, который производится при помощи солнечной энергии в Японии». По словам Эндо, это также будет помогать улучшению экологической обстановки в районах, пострадавших от природных катастроф. «Олимпийские игры в Токио будут первыми, которые будут оказывать поддержку реализации целей по устойчивому развитию, поставленных ООН», — заверил спецпредставитель.