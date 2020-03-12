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19:40 (мск), источник: Sport24

Трамп предложил отложить Олимпиаду в Токио на год

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что организаторы Олимпиады 2020 года в Токио должны рассмотреть вопрос о переносе Игр на один год в связи со вспышкой коронавируса в мире.

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Источник: AP 2020

Как сообщает Reuters, Трамп считает, что Олимпиаду нельзя проводить без зрителей.

Летние Олимпийские игры должны пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа. В данный момент оргкомитет исключает возможность отмены или перенос Игр из-за коронавируса.

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