Коронавирус остановил большой спорт. Олимпиаду и Евро-2020 могут перенести на год

Источник: AP 2020

НБА

Несколько дней назад французский баскетболист «Юты» Руди Гобер пошутил над распространяющейся эпидемией коронавируса: после пресс-конференции он постучал по всем микрофонам за его столом.

12 марта стало известно, что он и его одноклубник Эмануэль Мудиай сдали положительный тест на вирус.

В этот же день руководство НБА приняло решение остановить чемпионат на неопределенный срок. Часть игроков разных команд на карантине, еще часть в самоизоляции. Как заканчивать чемпионат, в НБА не знают — прецедентов просто не было. Пока он приостановлен на две недели.

За то время, что у Гобера мог продолжаться инкубационный период, «Юта» с ним в составе сыграла несколько матчей. И каждый из ее соперников тоже сыграл по несколько.

Меньше, чем через сутки после НБА о приостановке турнира заявила и баскетбольная Евролига.

НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила чемпионат из-за угрозы коронавируса.

«Наша цель — возобновить игры, как только это будет уместно и разумно. Мы сможем завершить сезон и вручить Кубок Стэнли», — заверил глава НХЛ Гэри Беттмен.

Пока не ясно, на какое время прерываются хоккейный матчи.

Формула-1

Гран-при Австралии должен был пройти 14 и 15 марта, но, скорее всего, его отменят. Против проведения этапа были гонщики. «Не понимаю, зачем мы здесь и почему здесь так много болельщиков», — говорил Льюис Хэмилтон.

К утру 12 марта пятерых представителей из двух команд Формулы-1 отправили на карантин в Мельбурне. В середине этого же дня коронавирус был подтвержден у одного члена команды «Макларен».

До этого власти Австралии говорили, что отменят гонку, если обнаружат хотя бы один случай заболевания.

Следующие два этапа должны пройти во Вьетнаме и Бахрейне. Оба они под вопросом.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе

Лига чемпионов

Очень вероятно, что встреча «Ливерпуля» и «Атлетико» на стадионе «Энфилд» стала последней, проведенной при полных трибунах. Перед матчем тренер англичан Юрген Клопп накричал на болельщиков, которые вопреки запрету, пытались дотронуться до игроков, выходивших на поле.

Ранее без зрителей уже сыграли сначала «Валенсия» и «Аталанта» в Испании, потом ПСЖ и дортмундская «Боруссия». Парижскую команду поддерживали три тысячи фанатов за пределами стадиона, они жгли файеры, а на стадионе оставили баннер: «Наш единственный вирус — это ПСЖ».

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о приостановке Лиги чемпионов на одну или несколько недель. Ближайший запланированный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» перенесен на неопределенный срок.

Лига Европы

Здесь тот же сценарий, что и в Лиге чемпионов, но с более запущенным сюжетом. Например, между собой не смогут сыграть «Рома» и «Севилья» — Испания запретила авиасообщение с Италией, так же, как и все соседние страны. И у «Ромы» просто не осталось шансов доехать до места игры. По тем же причинам не состоится встреча «Интера» и испанского «Хетафе» в Милане.

УЕФА предложила добровольно сняться с турнира испанским и итальянским командам — в обмен на их попадание в турнир в следующем году. Клубы отказались.

Вечером 12 марта две игры в Шотландии и в Бельгии все же состоятся.

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Серия А, Италия

Италия — среди наиболее пострадавших от коронавируса стран, поэтому национальный футбольный чемпионат здесь остановлен и может быть вообще не доигран. Сейчас чиновники обсуждают несколько опций, главная из них: четыре первые на этот момент команды попадут в Лигу чемпионов, три последние вылетят. Но так как до конца турнира еще 12 туров, этот результат нельзя назвать спортивным.

12 марта коронавирус выявили у защитника туринского «Ювентуса» Даниэля Ругани. Вся команда отправлена на карантин. «Интер», с которым «Ювентус» играл последним (без зрителей) остановил тренировки команды, отпустив игроков по домам.

Вечером стало известно, что коронавирус обнаружен еще у одного игрока Серии А Маноло Габбьядини.

Примера, Испания

На карантине все спортсмены системы мадридского «Реала» — коронавирус выявлен у одного из игроков баскетбольной команды.

Футбольный чемпионат приостановлен — пока на две недели.

Бундеслига, Германия

Ближайшие два тура пройдут без зрителей, но будут бесплатно показаны по телевидению.

Коронавирус обнаружен у двух игроков «Ганновера», клуб попросит перенести его ближайшие матчи.

Премьер-лига, Англия

Здесь пока запутанная ситуация. Матчей без зрителей не было. Перенесли всего одну игру — «Арсенал» — «Манчестер Сити», после того, как стало известно, что с игроками и руководством «Арсенала» общался владелец греческого клуба «Олимпиакос» Эвангелос Маринакис, заразившийся коронавирусом.

Тем не менее, это временное затишье. По последней информации, футбольная ассоциация страны хотела сыграть все матчи до конца чемпионата без зрителей. А власти планировали запретить показ футбола в пабах, чтобы избежать скопления людей.

Однако 12 марта стало известно, что симптомы коронавируса обнаружены у трех игроков «Лестера» — и в этих условиях футбольным чиновникам придется еще раз обсудить меры предосторожности.

Чемпионат России по футболу

Ограничения о проведении массовых мероприятий — численностью более пяти тысяч человек — в России пока введены только в Москве. Столичные футбольные клубы решили проводить свои домашние игры с таким количеством болельщиков.

Пользователи сайта Sports.ru шутят, что, видимо, коронавирус таким небольшим количеством людей просто не заинтересуется.

Пускать на трибуны будут, главным образом, обладателей сезонных абонементов. Московский ЦСКА объявил о том, что будет проводить лотерею, кто попадет на матч, а кто нет.

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий Евро-2020. Составы групп

Чемпионат Европы по футболу

В 2012 году футбольные чиновники согласились с идеей бывшего президента УЕФА Мишеля Платини отпраздновать объединение Европы и провести чемпионат не в одной или двух странах, как обычно, а сразу в 12-ти, среди них и Россия.

В 2020 году эта идея уже не кажется такой хорошей.

Пока в УЕФА настаивали на том, что турнир состоится вовремя. Против этого наверняка будут национальные федерации футбола, которым важнее определить чемпионов в своих странах, а графики турниров уже сбились на две-три недели минимум.

До любого компромисса здесь еще далеко, но многие тренеры как клубов, так и сборных уже высказались о том, что здоровье людей важнее, чем-то, кто станет чемпионом и сколько заработает денег.

Ожидается, что 17 марта футбольные чиновники на экстренном совещании примут окончательное решение о том, что делать с национальными чемпионатами и с чемпионатом Европы.

Летняя Олимпиада в Токио

Никакого решения по ее проведению еще не принято, а спортсмены готовятся к ней в плановом режиме.

Чиновники МОК точно не будут проводить ее без зрителей: финансовый ущерб может достигнуть 1 млрд долларов.

Но есть вероятность того, что она будет перенесена на один год.

Глава Исполнительного комитета по подготовке Олимпиады Харки Такахаши сказал, что его страна допускает перенос Олимпиады на год или два.