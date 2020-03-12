МОК: «Акт Родченкова» должен обязывать профессиональные лиги США следовать кодексу WADA

Источник: РИА "Новости"

Палата представителей Конгресса США в октябре проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор, который получил название «Антидопинговый акт Родченкова» (The Rodchenkov Anti-Doping Act) по имени главного информатора WADA Григория Родченкова. Он распространяется на все соревнования, проводящиеся в соответствии с правилами WADA, но не действует в отношении североамериканских профессиональных лиг.

В релизе сообщается, что МОК приветствует инициативу акта по уголовному преследованию окружения спортсмена, виновного в нарушении антидопинговых правил, так как зачастую в этом замешаны другие лица помимо самого атлета, включая тренеров, агентов, менеджеров, физиотерапевтов и других.

«В контексте данного закона МОК продолжает обязывать спортсменов профессиональных лиг США следовать кодексу WADA. Это сделало бы привилегию для спортсменов этих лиг устаревшей и было бы наилучшим шагом на пути к созданию спортивной сферы международного уровня совместно с нашей общей борьбой против допинга. Мы также надеемся, что в ходе продолжающейся законодательной процедуры будет рассмотрен вопрос об экстратерриториальной юрисдикции», — говорится в заявлении МОК.