Глава МОК: Последуем рекомендациям ВОЗ при принятии решения по ОИ-2020

Источник: РИА "Новости"

«Мы последуем совету ВОЗ», — приводит АФП слова Баха, который отметил, что МОК работает над подготовкой к проведению «успешной» Олимпиады.

Бах также признал, что существуют «серьезные проблемы» с квалификационными соревнованиями Олимпиады, в календарь которых вносятся коррективы. «Здесь нам нужно быть гибкими», — подчеркнул он.

Огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года был зажжен в Древней Олимпии в четверг. Ранее МОК объявил, что нацелен на успешное проведение Олимпиады-2020 в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа. Оргкомитет Игр в Токио в феврале объявил о создании специальной рабочей группы по мониторингу ситуации с коронавирусом.