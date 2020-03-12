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12 марта, источник: Спорт РИА Новости

Глава МОК: Последуем рекомендациям ВОЗ при принятии решения по ОИ-2020

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) будет следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при принятии решения относительно возможной отмены или переноса летних Олимпийских игр-2020 в Токио, заявил глава МОК Томас Бах.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы последуем совету ВОЗ», — приводит АФП слова Баха, который отметил, что МОК работает над подготовкой к проведению «успешной» Олимпиады.

Бах также признал, что существуют «серьезные проблемы» с квалификационными соревнованиями Олимпиады, в календарь которых вносятся коррективы. «Здесь нам нужно быть гибкими», — подчеркнул он.

Огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года был зажжен в Древней Олимпии в четверг. Ранее МОК объявил, что нацелен на успешное проведение Олимпиады-2020 в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа. Оргкомитет Игр в Токио в феврале объявил о создании специальной рабочей группы по мониторингу ситуации с коронавирусом.

ВОЗ объявила 11 марта о мировой пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек скончались.

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