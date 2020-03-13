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13:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Министр заявила, что вопрос переноса Олимпиады пока не рассматривается

ТОКИО, 13 мар — РИА Новости. Японский министр по делам Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото заявила в ходе пресс-конференции в пятницу, что МОК и оргкомитет пока не рассматривают вопрос о переносе или отмене игр на фоне коронавируса.

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Ранее глава МОК Томаc Бах заявил, что комитет будет следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при принятии решения относительно возможной отмены или переноса летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

«Изменений пока нет», — подчеркнула министр.

При этом накануне Сэйко Хасимото еще раз подчеркнула, что решение о внесении изменений в график проведения Игр остается за МОК.

Ситуация с коронавирусом

Из-за распространения нового коронавируса власти разных стран вводят повышенные меры безопасности. В частности, уже отложены несколько олимпийских квалификационных турниров. Кроме того, Национальный олимпийский комитет Греции сообщил, что церемония зажжения олимпийского огня, которая традиционно проводится в этой стране, состоится без зрителей.

Ранее МОК заявлял, что нацелен на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа. Оргкомитет Игр в феврале объявил о создании специальной рабочей группы по мониторингу ситуации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

Впервые вспышка заболевания была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.

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