Министр заявила, что вопрос переноса Олимпиады пока не рассматривается
ТОКИО, 13 мар — РИА Новости. Японский министр по делам Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото заявила в ходе
ТОКИО, 13 мар — РИА Новости. Японский министр по делам Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото заявила в ходе
Ранее глава МОК Томаc Бах заявил, что комитет будет следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при принятии решения относительно возможной отмены или переноса летних Олимпийских игр-2020 в Токио.
«Изменений пока нет», — подчеркнула министр.
При этом накануне Сэйко Хасимото еще раз подчеркнула, что решение о внесении изменений в график проведения Игр остается за МОК.
Ранее МОК заявлял, что нацелен на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа. Оргкомитет Игр в феврале объявил о создании специальной рабочей группы по мониторингу ситуации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Впервые вспышка заболевания была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.