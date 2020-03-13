Министр заявила, что вопрос переноса Олимпиады пока не рассматривается

Ранее глава МОК Томаc Бах заявил, что комитет будет следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при принятии решения относительно возможной отмены или переноса летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

«Изменений пока нет», — подчеркнула министр.

При этом накануне Сэйко Хасимото еще раз подчеркнула, что решение о внесении изменений в график проведения Игр остается за МОК.

Ситуация с коронавирусом

Из-за распространения нового коронавируса власти разных стран вводят повышенные меры безопасности. В частности, уже отложены несколько олимпийских квалификационных турниров. Кроме того, Национальный олимпийский комитет Греции сообщил, что церемония зажжения олимпийского огня, которая традиционно проводится в этой стране, состоится без зрителей.

Ранее МОК заявлял, что нацелен на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа. Оргкомитет Игр в феврале объявил о создании специальной рабочей группы по мониторингу ситуации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.