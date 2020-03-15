Передача огня организаторам Игр-2020 в Токио пройдет 19 марта без зрителей и журналистов

Источник: AP 2020

«Национальный олимпийский комитет принял решение, что церемония передачи олимпийского огня оргкомитету “Токио-2020” в четверг, 19 марта, пройдет на стадионе “Панатинаикос” за закрытыми дверьми. Следуя указаниям греческого государства по сдерживанию пандемии коронавируса и для защиты общественного здоровья, выданные аккредитационные карты для журналистов не будут действовать для входа на данную церемонию», — говорится в сообщении.

Ранее НОК заявлял, что церемония передачи олимпийского огня пройдет без публики, однако аккредитованных репортеров предполагалось допустить для ее освещения.

НОК также сообщил в воскресенье, что его собственные офисы будут закрыты с понедельника, 16 марта, до дальнейшего уведомления.

Церемония зажжения огня также прошла без зрителей и журналистов

Торжественная церемония зажжения огня для Игр-2020 в Токио прошла 12 марта в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес при участии главы НОК Греции Спироса Капралоса, мэра Древней Олимпии Йоргоса Георгиопулоса, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, специального представителя председателя оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо и десятков других официальных лиц. Журналистов ни на генеральную репетицию, ни на саму церемонию не допустили.

Из Древней Олимпии стартовала по Греции эстафета олимпийского огня для Игр-2020 в Токио, однако НОК ее остановил 13 марта, когда она прибыла в Спарту, куда также приехали сотни людей, чтобы посмотреть на приглашенного в качестве факелоносца звезду Голливуда Джерарда Батлера, сыгравшего прославленного царя спартанцев Леонида в фильме «300 спартанцев». НОК прекратил эстафету из-за опасений распространения коронавируса, сославшись на «неожиданно большое скопление людей, пришедших на церемонию олимпийского огня в Спарте, несмотря на неоднократные рекомендации общественности не собираться на церемониях».