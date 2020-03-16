Reuters: Глава комиссии МОК по подготовке к Играм в Токио помещен в карантин

Источник: AP 2020

По сообщению агентства, прибытие Коутса ожидается в среду. Он прилетит из штаб-квартиры МОК, которая находится в швейцарской Лозанне.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что с понедельника всем гражданам, прибывающим в страну из-за рубежа, необходимо будет самостоятельно изолироваться на 14 дней в рамках борьбы с распространением коронавируса. Коутс также является президентом Национального олимпийского комитета Австралии.

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На территории Австралии были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом. Диагноз первого пациента подтвердился 28 февраля. К настоящему моменту 23 человека излечились от вирусной инфекции, трое умерли. Граница Австралии в данный момент закрыта для всех въезжающих с территории Китая, Южной Кореи и Ирана.