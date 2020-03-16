Спорт проигрывает коронавирусу. Почти все топовые соревнования отменены
Остановка главных внутрироссийских турниров, кажется, также лишь вопрос времени.
Остановка главных внутрироссийских турниров, кажется, также лишь вопрос времени.
Коронавирус шагает по планете. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию, а это значит, что проблема не просто масштабная, она глобальна. Кажется, еще немного — и не останется стран, где не было бы выявлено хотя бы одного случая заражения.
Во многих странах отменяются публичные мероприятия, включая спортивные. Спорт вообще один из самых массовых видов развлечений, поэтому активные болельщики и обычные зрители автоматически попадают в группу риска.
Изначально казалось, что до такого дело не дойдет. Все началось со стандартных ограничительных и профилактических мер.
С конца зимы спортсмены начали массово отказываться от поездок на соревнования, а организаторы некоторых из них закрыли доступ для зрителей. Пострадали этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам, футбольные матчи в некоторых странах, и все же даже в этих условиях спорт продолжал жить, а болельщики могли следить за событиями удаленно, в некоторых случаях — и с места событий.
К примеру, на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в начале марта в Таллине, трибуны были открыты для зрителей. Оргкомитет и Международный союз конькобежцев ввели дополнительные меры безопасности — ежедневный обязательный медосмотр участников, официальных лиц и журналистов с замером температуры. С момента завершения соревновательной части турнира прошла неделя, и на текущий момент тревожных известий о плохом самочувствии
Все эти турниры, безусловно, значимы, но мир ожидал известий по совсем другим состязаниям.
Первой
Точкой невозврата, после которой мир перестал быть прежним, стало 11 марта. В этот день ВОЗ официально объявила пандемию — ком покатился с горы, сметая все на пути. Чемпионаты мира по фигурному катанию, керлингу и хоккею с мячом, регулярные чемпионаты североамериканских Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Главной лиги футбола, матчи футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы, сезон баскетбольных Евролиги, Единой лиги ВТБ, футбольные чемпионаты Англии, Германии, Испании, Франции, все турниры под эгидой Ассоциации
Баскетболисты «Юты» Руди Гобер (из-за него и была остановлена «регулярка» НБА) и Донован Митчелл, футболисты «Ювентуса» и «Валенсии» Даниэле Ругани и Эсекьель Гарай, российский велогонщик Дмитрий Страхов, главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета уже заражены, и список пополняется едва ли не каждый день.
В полупозиции в вопросе проведения соревнований на фоне пандемии застряли «Тинькофф» — Российская
Без зрителей прошел и заключительный матч серии первого раунда
Что добавит этой истории нокаутирующий болельщика удар? Ответ на этот вопрос очевиден — перенос Олимпийских игр 2020 года. Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет «Токио-2020» продолжают утверждать, что все под контролем, но предугадать, как поведет себя вирус в ближайшее время, практически невозможно.
Владислав Жуков