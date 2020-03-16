Спорт проигрывает коронавирусу. Почти все топовые соревнования отменены

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Коронавирус шагает по планете. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию, а это значит, что проблема не просто масштабная, она глобальна. Кажется, еще немного — и не останется стран, где не было бы выявлено хотя бы одного случая заражения.

Во многих странах отменяются публичные мероприятия, включая спортивные. Спорт вообще один из самых массовых видов развлечений, поэтому активные болельщики и обычные зрители автоматически попадают в группу риска.

Изначально казалось, что до такого дело не дойдет. Все началось со стандартных ограничительных и профилактических мер.

С конца зимы спортсмены начали массово отказываться от поездок на соревнования, а организаторы некоторых из них закрыли доступ для зрителей. Пострадали этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам, футбольные матчи в некоторых странах, и все же даже в этих условиях спорт продолжал жить, а болельщики могли следить за событиями удаленно, в некоторых случаях — и с места событий.

К примеру, на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в начале марта в Таллине, трибуны были открыты для зрителей. Оргкомитет и Международный союз конькобежцев ввели дополнительные меры безопасности — ежедневный обязательный медосмотр участников, официальных лиц и журналистов с замером температуры. С момента завершения соревновательной части турнира прошла неделя, и на текущий момент тревожных известий о плохом самочувствии кого-либо из его участников не поступало.

Между тем пресловутый снежный ком уже начал образовываться. Первые известия об отмене соревнований были не слишком громкими. Этапы «Формулы-Е», Гран-при по художественной гимнастике, Кубок мира по гимнастике спортивной, «Красногорская лыжня», командный чемпионат мира по настольному теннису, чемпионат мира по шорт-треку, женский чемпионат мира по хоккею…

Все эти турниры, безусловно, значимы, но мир ожидал известий по совсем другим состязаниям.

В сетях коронавируса

Первой по-настоящему крупной рыбой в сетях коронавируса можно признать чемпионат Италии по футболу. В начале прошлой недели Олимпийский комитет страны призвал правительство отменить все спортивные мероприятия, включая футбольное первенство. На текущий момент предполагается возобновить соревнования 3 апреля, но никто не знает, какой будет обстановка в это время. Особенно если учитывать то, что ситуация с вирусом в Италии близка к катастрофической.

Точкой невозврата, после которой мир перестал быть прежним, стало 11 марта. В этот день ВОЗ официально объявила пандемию — ком покатился с горы, сметая все на пути. Чемпионаты мира по фигурному катанию, керлингу и хоккею с мячом, регулярные чемпионаты североамериканских Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Главной лиги футбола, матчи футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы, сезон баскетбольных Евролиги, Единой лиги ВТБ, футбольные чемпионаты Англии, Германии, Испании, Франции, все турниры под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов и Международного союза велосипедистов, одна из престижнейших веломногодневок «Джиро д'Италия» — вот лишь часть соревнований, отмененных или перенесенных на более поздний срок из-за пандемии. Еще немного, и в календаре попросту не останется ни одного спортивного мероприятия.

Отмена соревнований вызывает в спортивном мире противоречивую реакцию. Кто-то называет этот шаг единственно верным, а кто-то полагает, что организаторы излишне перестраховываются. Но возможен ли иной сценарий? Очевидно, нет. Любое массовое скопление людей несет потенциальную опасность, причем для всех участников — от простых болельщиков до спортсменов.

Баскетболисты «Юты» Руди Гобер (из-за него и была остановлена «регулярка» НБА) и Донован Митчелл, футболисты «Ювентуса» и «Валенсии» Даниэле Ругани и Эсекьель Гарай, российский велогонщик Дмитрий Страхов, главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета уже заражены, и список пополняется едва ли не каждый день.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе

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Судьба РПЛ и КХЛ решится в ближайшее время

В полупозиции в вопросе проведения соревнований на фоне пандемии застряли «Тинькофф» — Российская премьер-лига (РПЛ) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ). В РПЛ единственным на текущий момент ограничением является проведение матчей без зрителей или же с ограничением их количества. Так, в Москве указом мэра запрещено проведение любых массовых мероприятий с количеством участников свыше 5 тыс. человек, из-за чего столичные футбольные клубы вынуждены ограничивать продажу билетов. Аналогичные меры (но уже с ограничением до 1 тыс. человек) действуют в Казани, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, клуб «Сочи» уже сыграл при пустых трибунах.

Без зрителей прошел и заключительный матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо». Второй раунд должен начаться 17 марта, однако оставшиеся в розыгрыше иностранные участники — казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит» — отказались продолжать турнир. Большой вопрос, стоит ли играть плей-офф в ситуации, когда четверть участников снялась. Совещание в КХЛ по этому вопросу должно пройти в понедельник, в РПЛ — во вторник.

Кроме того, под большим вопросом находится проведение в срок чемпионата Европы по футболу, часть матчей которого должен принять Санкт-Петербург. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по информации СМИ, должен принять окончательное решение во вторник. Среди вариантов — перенос турнира на 2021 год или же проведение его в декабре 2020-го. Практически решена судьба чемпионата мира по хоккею в Швейцарии, международная федерация обсудит возможность его проведения 17 марта, но с учетом мер, которые ввела страна в связи с коронавирусом, проведение мирового первенства в Цюрихе и Лозанне невозможно.

Что добавит этой истории нокаутирующий болельщика удар? Ответ на этот вопрос очевиден — перенос Олимпийских игр 2020 года. Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет «Токио-2020» продолжают утверждать, что все под контролем, но предугадать, как поведет себя вирус в ближайшее время, практически невозможно.