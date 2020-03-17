Абэ заявил, что добился поддержки лидеров G7 по поводу проведения Олимпиады

Источник: AP 2020

«Премьер-министр заявил, что хотел бы провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество смогло преодолеть новый коронавирус. Он заручился поддержкой G7 (по этому поводу — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении ведомства.

Лидеры «семерки» в совместном заявлении по итогам разговора отметили, что будут прилагать усилия, чтобы восстановить рост мировой экономики как минимум на уровне, предшествовавшем пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Кроме того, они договорились действовать сообща с целью замедления распространения инфекции, в том числе за счет ужесточения пограничного контроля.

Лидеры стран «семерки» не делали заявлений, касающихся переноса или отмены Олимпийских и Паралимпийских игр с учетом ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Нет подобных заявлений не было», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. «Международный олимпийский комитет, оргкомитет “Токио-2020” и администрация Токио сотрудничают с тем, чтобы Олимпиада прошла по плану», — добавил Суга.