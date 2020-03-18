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12:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорт рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Министерство спорта РФ рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Минспорта.

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Источник: Спорт РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.

«Министерство спорта РФ вводит дополнительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса COVID-19. Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории РФ начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения», — сообщает пресс-служба Минспорта.

«Органам исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта рекомендовано установить ограниченный режим работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей. С 21 марта по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более 30 человек», — говорится в сообщении.

Приказ «Об отмене или переносе спортивных соревнований на территории Российской Федерации в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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