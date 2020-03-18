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13:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Деньги за билеты на ОИ могут не вернуть в случае отмены Игр

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Деньги за билеты на Олимпийские игры в Токио могут не вернуть, если соревнования будут отменены из-за коронавируса, сообщает The Asahi Shimbun.

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Источник: AP 2020

В условиях при покупке билетов на Игры-2020 указано, что оргкомитет Олимпиады в Токио не несет ответственности за невыполнение своих обязательств, если это произошло из-за форс-мажорных обстоятельств. Указано, что под форс-мажор попадает в том числе «чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения». Источники в оргкомитете Игр-2020 сообщили изданию, что именно этот пункт будет применяться, если Олимпиада будет отменена из-за коронавируса.

Как сообщает агентство Рейтер, данная новость стала одной из главных тем в социальных сетях в Японии. Пользователи ждут официальной информации по возможной отмене возврата стоимости билетов, если Олимпийские игры отменят из-за угрозы распространения коронавируса.

На данный момент продано 5,08 миллиона билетов на Олимпийские игры в Токио и 1,65 миллиона билетов на Паралимпиаду.

Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник сообщил, что на данный момент не планирует переносить Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции. МОК считает, что сейчас нет необходимости принимать радикальные решения о переносе Игр.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.

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