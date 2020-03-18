СМИ: Деньги за билеты на ОИ могут не вернуть в случае отмены Игр
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Деньги за билеты на Олимпийские игры в Токио могут не вернуть, если соревнования будут отменены
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Деньги за билеты на Олимпийские игры в Токио могут не вернуть, если соревнования будут отменены
В условиях при покупке билетов на Игры-2020 указано, что оргкомитет Олимпиады в Токио не несет ответственности за невыполнение своих обязательств, если это произошло
Как сообщает агентство Рейтер, данная новость стала одной из главных тем в социальных сетях в Японии. Пользователи ждут официальной информации по возможной отмене возврата стоимости билетов, если Олимпийские игры отменят
На данный момент продано 5,08 миллиона билетов на Олимпийские игры в Токио и 1,65 миллиона билетов на Паралимпиаду.
Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник сообщил, что на данный момент не планирует переносить Олимпиаду-2020 в Токио
Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.