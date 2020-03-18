Вице-премьер Японии: «Олимпиада не имеет смысла, если страны не могут отправить спортсменов»
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Летние Олимпийские игры 2020 года должны пройти в столице Японии 24 июля — 9 августа, но этим планам может помешать пандемия коронавируса.
По словам Асо, даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, Олимпиада «не будет иметь смысла», если спортсмены из других стран не смогут приехать.
«Как сказал
Вчера Международный олимпийский комитет выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что на данный момент не собирается отменять Олимпиаду в Токио.