Вице-премьер Японии: «Олимпиада не имеет смысла, если страны не могут отправить спортсменов»

Источник: Sport24

Летние Олимпийские игры 2020 года должны пройти в столице Японии 24 июля — 9 августа, но этим планам может помешать пандемия коронавируса.

По словам Асо, даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, Олимпиада «не будет иметь смысла», если спортсмены из других стран не смогут приехать.

«Как сказал премьер-министр, желательно провести Олимпиаду в условиях, когда все чувствуют себя в безопасности и счастливы. Но это не то, что может решить одна Япония», — приводит слова вице-премьера Reuters.