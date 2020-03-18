WADA разрешило сотрудникам своего головного офиса работать из дома
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило сотрудникам своей
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило сотрудникам своей
«WADA уделяет приоритетное внимание здоровью и безопасности своих сотрудников и делает все возможное, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Агентство исполняет ряд четких инструкций для защиты своих сотрудников и их окружения, включая предоставление сотрудникам WADA возможности работать из дома», — говорится в сообщении.
«По мере развития ситуации во всем мире WADA продолжает внимательно оценивать ситуацию и следовать советам местных и международных органов здравоохранения», — отмечает организация.
На удаленную работу своих сотрудников ранее отпустил Международный олимпийский комитет, который базируется в Лозанне (Швейцария).