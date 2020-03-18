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17:37 (мск), источник: ТАСС

WADA разрешило сотрудникам своего головного офиса работать из дома

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило сотрудникам своей штаб-квартиры работать из офиса для предотвращения распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

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Источник: Reuters

Штаб-квартира WADA расположена в Монреале. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник сообщил, что вызванный коронавирусом кризис может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев.

«WADA уделяет приоритетное внимание здоровью и безопасности своих сотрудников и делает все возможное, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Агентство исполняет ряд четких инструкций для защиты своих сотрудников и их окружения, включая предоставление сотрудникам WADA возможности работать из дома», — говорится в сообщении.

«По мере развития ситуации во всем мире WADA продолжает внимательно оценивать ситуацию и следовать советам местных и международных органов здравоохранения», — отмечает организация.

На удаленную работу своих сотрудников ранее отпустил Международный олимпийский комитет, который базируется в Лозанне (Швейцария).

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