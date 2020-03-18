Сотни спортивных турниров отменили в России из-за угрозы заражения коронавирусом

Источник: РИА "Новости"

Например, в первом на Северо-Западе федеральном училище олимпийского резерва в карельской Кондопоге, где обучается 31 хоккеист из 12 регионов России, студентов перевели на дистанционное обучение, рассказала ТАСС замдиректора по учебной и воспитательной работе Елена Сергина.

«В связи с тем, что спортивная подготовка приостановлена до 6 апреля, ребята уезжают домой. В дистанционном режиме для них будут проходить не только лекции и семинарские занятия, но и формы контроля. Утром у нас состоялось собрание с нашим тренером Александром Богатыревым, он порекомендовал студентам определенный спортивный режим — двухразовые беговые и силовые тренировки», — сказала собеседница агентства.

Министерство спорта РФ в связи с пандемией коронавирусной инфекции рекомендовало с 21 марта до отдельного распоряжения отменить все спортивные соревнования на территории России, а также до 10 апреля установить ограничительный режим для детских спортивных организаций.

Без лыж и фристайла

Из-за борьбы с новой инфекцией в Коми отменили лыжный фестиваль на лямпах и лызях (традиционные охотничьи лыжи коми) «Лямпиада», который планировался 21 марта в селе Большелуг. Не будет в этом году и всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы Раисы Сметаниной в Сыктывкаре в начале апреля, куда традиционно приезжали сотни именитых спортсменов со всей России. Как рассказали журналистам в пресс-службе горного курорта «Красная Поляна» в Сочи, также отменены международные соревнования по экстремальным видам спорта и перенесен горнолыжный лагерь для райдеров в преддверии соревнований по фристайлу.

«Соревнования Russian Freestyle Games, которые должны были пройти в апреле на курорте Красная Поляна, перенесены на 2021 год. Зимний лагерь Happy Hour Camp, запланированный для райдеров в преддверии соревнований по фристайлу, перенесен на месяц вперед и теперь состоится с 4 по 10 мая 2020 года. Все ранее подтвержденные бронирования и регистрации сохранятся», — сообщили в пресс-службе.

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С пустыми трибунами

Высшая хоккейная лига также приостановила матчи плей-офф до 24 марта, поэтому домашние матчи хоккейного клуба «Чебоксары» перенесли с 21—22 марта на неопределенный срок. Российская федерация баскетбола приняла решение приостановить все всероссийские соревнования с 20 марта по 10 апреля, из-за чего ближайшие домашние матчи баскетбольной команды «Чебоксарские ястребы» с «Динамо-МГТУ» из Майкопа пройдут без зрителей. На этой неделе зрители не увидят перенесенные на поздний срок чемпионаты и первенства Чувашии по плаванию, бадминтону, самбо, киокусинкай, а также розыгрыш Кубка Чувашии по интерактивному футболу.

В Новосибирской области отказались от финального этапа Всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий — Skimir», который должен был пройти с 19 по 25 марта, его результаты подведут досрочно. Отменяются и всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Успеха», запланированные на 3—5 апреля , а также чемпионат России по фехтованию среди мужчин и женщин 2020 года, который должен был пройти с 17 по 20 апреля. Матч кубка Европейской конфедерации волейбола между мужскими командами «Локомотив» и «Зенит», запланированный на 19 марта, пройдет при пустых трибунах.

Тренировка как задание на дом

В Астраханской области отменили все спортивные соревнования и закрыли на карантин спортивные школы, рассказал ТАСС министр спорта и физической культуры региона Максим Фидуров. По его словам, профессиональные клубы продолжают тренировочные процессы, но детские секции перешли на дистанционный режим.

«Пострадал детский гандбол, много чего было запланировано. Все детские секции в спортивных школах закрыли на карантин. Тренеры в школах выработали планы домашних тренировок, каждый спортсмен индивидуально получает нагрузки. Профессиональные клубы продолжают тренироваться», — рассказал Фидуров, уточнив, что в регионе не будут проводить игры профессиональных клубов по футболу и гандболу из-за приостановки работы лиг.

В Кировской области в марте и апреле отменяется проведение порядка 10 всероссийских и межрегиональных соревнований, среди которых запланированные на 18—22 марта всероссийские соревнования по полиатлону, соревнования по фигурному катанию на коньках памяти С. М. Кирова, суперфинал чемпионата «КЭС-БАСКЕТ».

«Отменяются 49 соревнований регионального уровня и выезды спортивных сборных команд региона. Закрыты до особого распоряжения все государственные физкультурно-спортивные учреждения. По частным и коммерческим клубам прямого запрета нет, это зона ответственности родителей», — сказала ТАСС министр спорта и молодежной политики региона Анна Альминова.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 21.03.2020, 0:00 Арсенал Т - Спартак -

Отказ от рукопожатий

Профессиональные клубы Астраханской области перешли на тренировочный режим без игр. «Тренировочный процесс продолжается, все рекомендации врачей доведены до команды. Масочного режима нет, но отказались от рукопожатий. Стараемся максимально сократить все контакты», — сообщил ТАСС начальник команды футбольного клуба «Волгарь» Олег Целовальников.

В Рязанской области, по словам замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Павла Гамзина, отменили первенство ЦФО по спортивным танцам, которое планировалось на 22 марта, а также первенство ЦФО по теннису. В Иркутской области перенесли международный фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс», который проводится в регионе с 1993 года, и отменили Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов вузов. Детская хоккейная команда «Легенда» из Перми не смогла уехать на финал Всероссийского турнира «Золотая шайба» в Сочи, также отменено первенство округа по каратэ и первенство России по киокусинкай.

В Тульской области среди самых ожидаемых спортивных событий под ограничения попал футбольный матч чемпионата России премьер-лиги «Арсенал» — «Спартак», который должен был состояться на Центральном стадионе Тулы 21 марта. «Международный детский хоккейный турнир “EuroChem Cup 2020” традиционно должен был пройти с 28 по 31 мая на ледовых аренах в Новомосковске и Туле, заявилось 12 команд из восьми стран мира, но из-за ситуацией с коронавирусом он перенесен на осень. Отменено проведение Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет», — сказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.