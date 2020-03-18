Сотни спортивных турниров отменили в России из-за угрозы заражения коронавирусом
ТАСС, 18 марта. Организаторы спортивных соревнований отменили сотни турниров и поединков
ТАСС, 18 марта. Организаторы спортивных соревнований отменили сотни турниров и поединков
Например, в первом на
«В связи с тем, что спортивная подготовка приостановлена до 6 апреля, ребята уезжают домой. В дистанционном режиме для них будут проходить не только лекции и семинарские занятия, но и формы контроля. Утром у нас состоялось собрание с нашим тренером Александром Богатыревым, он порекомендовал студентам определенный спортивный режим — двухразовые беговые и силовые тренировки», — сказала собеседница агентства.
Министерство спорта РФ в связи с пандемией коронавирусной инфекции рекомендовало с 21 марта до отдельного распоряжения отменить все спортивные соревнования на территории России, а также до 10 апреля установить ограничительный режим для детских спортивных организаций.
«Соревнования Russian Freestyle Games, которые должны были пройти в апреле на курорте Красная Поляна, перенесены на 2021 год. Зимний лагерь Happy Hour Camp, запланированный для райдеров в преддверии соревнований по фристайлу, перенесен на месяц вперед и теперь состоится с 4 по 10 мая 2020 года. Все ранее подтвержденные бронирования и регистрации сохранятся», — сообщили в
Высшая хоккейная лига также приостановила матчи
В Новосибирской области отказались от финального этапа Всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий — Skimir», который должен был пройти с 19 по 25 марта, его результаты подведут досрочно. Отменяются и всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Успеха», запланированные на
В Астраханской области отменили все спортивные соревнования и закрыли на карантин спортивные школы, рассказал ТАСС министр спорта и физической культуры региона Максим Фидуров. По его словам, профессиональные клубы продолжают тренировочные процессы, но детские секции перешли на дистанционный режим.
«Пострадал детский гандбол, много чего было запланировано. Все детские секции в спортивных школах закрыли на карантин. Тренеры в школах выработали планы домашних тренировок, каждый спортсмен индивидуально получает нагрузки. Профессиональные клубы продолжают тренироваться», — рассказал Фидуров, уточнив, что в регионе не будут проводить игры профессиональных клубов по футболу и гандболу
В Кировской области в марте и апреле отменяется проведение порядка 10 всероссийских и межрегиональных соревнований, среди которых запланированные на
«Отменяются 49 соревнований регионального уровня и выезды спортивных сборных команд региона. Закрыты до особого распоряжения все государственные
Профессиональные клубы Астраханской области перешли на тренировочный режим без игр. «Тренировочный процесс продолжается, все рекомендации врачей доведены до команды. Масочного режима нет, но отказались от рукопожатий. Стараемся максимально сократить все контакты», — сообщил ТАСС начальник команды футбольного клуба «Волгарь» Олег Целовальников.
В Рязанской области, по словам замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Павла Гамзина, отменили первенство ЦФО по спортивным танцам, которое планировалось на 22 марта, а также первенство ЦФО по теннису. В Иркутской области перенесли международный фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс», который проводится в регионе с 1993 года, и отменили Зимний фестиваль Всероссийского
В Тульской области среди самых ожидаемых спортивных событий под ограничения попал футбольный матч чемпионата России
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.