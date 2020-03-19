Япония примет Олимпийский огонь без гостей, зрителей и журналистов

Церемония впервые пройдет «за закрытыми дверями» — без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в Олимпийском комитете Греции.
На церемонию была приглашена президент Греции Катерина Сакелларопулу, но она присутствовать не будет. По словам представителя комитета, будет малочисленная делегация организационного комитета «Токио-2020» и всего несколько представителей Греции.
Театральное представление в ходе церемонии будет сокращено, в театральной группе вместо 55 артистов, исполняющих роль жриц и куросов, будет не более десяти жриц. Эстафета огня пройдет только внутри стадиона с участием двух греческих спортсменов — Катерины Стефаниди и Лефтериса Петруниса. Они зажгут алтарь на стадионе.
Прославленные японские спортсмены — трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Ёсида Саори и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Номура Тадахиро, которые должны были участвовать в эстафете и привезти огонь в Японию, от поездки в Грецию вынуждены были отказаться.
Президент Олимпийского комитета Греции и член МОК Спирос Капралос выступит с приветствием, а председатель оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори направит видеообращение.
Затем Капралос получит Олимпийский огонь от «главной жрицы», роль которой исполнит актриса Ксанти Георгиу, и передаст его представителю оргкомитета «Токио-2020» Наоко Имото, бывшей пловчихе, участнице Олимпийских игр 1996 года в Атланте. После этого огонь начнет свое путешествие в
Панафинейский стадион, построенный из белого мрамора к первым Олимпийским играм современности 1896 года, будет закрыт для публики и аккредитованных гостей. Раньше любой желающий мог посмотреть на стадионе церемонии передачи Олимпийского огня, вход был свободный, и тысячи человек заполняли трибуны.
Церемония будет транслироваться в прямом эфире на Олимпийском канале и на греческом общественном телевидении ERT.
Огонь привезут в Японию 20 марта спецрейсом.
Церемония зажжения олимпийского огня прошла 12 марта в Древней Олимпии также без зрителей, но на нее были допущены журналисты и порядка 70 гостей.
НОК планировал провести эстафету олимпийского огня по всей Греции, но 13 марта остановил ее