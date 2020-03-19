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00:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Япония примет Олимпийский огонь без гостей, зрителей и журналистов

АФИНЫ, 19 мар — РИА Новости. В четверг на Панафинейском стадионе Греция передаст Олимпийский огонь оргкомитету XXXII летних Олимпийских игр «Токио-2020».
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Источник: AP 2020

Церемония впервые пройдет «за закрытыми дверями» — без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в Олимпийском комитете Греции.

На церемонию была приглашена президент Греции Катерина Сакелларопулу, но она присутствовать не будет. По словам представителя комитета, будет малочисленная делегация организационного комитета «Токио-2020» и всего несколько представителей Греции.

Театральное представление в ходе церемонии будет сокращено, в театральной группе вместо 55 артистов, исполняющих роль жриц и куросов, будет не более десяти жриц. Эстафета огня пройдет только внутри стадиона с участием двух греческих спортсменов — Катерины Стефаниди и Лефтериса Петруниса. Они зажгут алтарь на стадионе.

Прославленные японские спортсмены — трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Ёсида Саори и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Номура Тадахиро, которые должны были участвовать в эстафете и привезти огонь в Японию, от поездки в Грецию вынуждены были отказаться.

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Президент Олимпийского комитета Греции и член МОК Спирос Капралос выступит с приветствием, а председатель оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори направит видеообращение.

Затем Капралос получит Олимпийский огонь от «главной жрицы», роль которой исполнит актриса Ксанти Георгиу, и передаст его представителю оргкомитета «Токио-2020» Наоко Имото, бывшей пловчихе, участнице Олимпийских игр 1996 года в Атланте. После этого огонь начнет свое путешествие в город-организатор Олимпийских игр 2020 года — Токио.

Панафинейский стадион, построенный из белого мрамора к первым Олимпийским играм современности 1896 года, будет закрыт для публики и аккредитованных гостей. Раньше любой желающий мог посмотреть на стадионе церемонии передачи Олимпийского огня, вход был свободный, и тысячи человек заполняли трибуны.

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«НОК решил, что церемония пройдет при пустых трибунах. Аккредитационные карты не будут действовать, поскольку важны защита общественного здоровья и выполнение всех правил, установленных греческим государством для борьбы с пандемией коронавируса. Не будет никого. На церемонии не будет журналистов за исключением нескольких камер и фотографов, работающих по пулу, небольшого числа японских журналистов», — сказал собеседник агентства.

Церемония будет транслироваться в прямом эфире на Олимпийском канале и на греческом общественном телевидении ERT.

Огонь привезут в Японию 20 марта спецрейсом.

Церемония зажжения олимпийского огня прошла 12 марта в Древней Олимпии также без зрителей, но на нее были допущены журналисты и порядка 70 гостей.

НОК планировал провести эстафету олимпийского огня по всей Греции, но 13 марта остановил ее из-за того, что, несмотря на просьбы властей не собираться в связи с эпидемией коронавируса, сотни человек пришли в Спарте на центральную площадь царя Леонида посмотреть на известного актера Джерарда Батлера, участвовавшего в эстафете. Батлер сыграл царя спартанцев Леонида в фильме «300 спартанцев», он пользуется популярностью в Греции. 13 марта ему вручили свидетельство о присвоении звания почетного гражданина Спарты.

НОК планировал провести эстафету олимпийского огня по всей Греции, но 13 марта остановил ее из-за того, что, несмотря на просьбы властей не собираться в связи с эпидемией коронавируса, сотни человек пришли в Спарте на центральную площадь царя Леонида посмотреть на известного актера Джерарда Батлера, участвовавшего в эстафете. Батлер сыграл царя спартанцев Леонида в фильме «300 спартанцев», он пользуется популярностью в Греции. 13 марта ему вручили свидетельство о присвоении звания почетного гражданина Спарты.
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