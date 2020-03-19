Власти Токио: Отмену ОИ из-за пандемии пока не рассматриваем

По словам Коикэ, борьба с коронавирусом имеет важное значение для проведения безопасной и надежной токийской Олимпиады, но пока еще слишком рано обсуждать сроки принятия решения о том, следует ли проводить Игры в соответствии с графиком. Губернатор заявила, что находится в тесном контакте с МОК и правительством Японии по вопросу проведения Игр.