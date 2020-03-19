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12:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Власти Токио: Отмену ОИ из-за пандемии пока не рассматриваем

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ в настоящее время не рассматривает вариант с отменой Олимпиады 2020 года или с её проведением без зрителей, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает агентство Рейтер.

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Источник: AP 2020

Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник сообщил, что на данный момент не планирует переносить Олимпиаду-2020 из-за коронавирусной инфекции.

По словам Коикэ, борьба с коронавирусом имеет важное значение для проведения безопасной и надежной токийской Олимпиады, но пока еще слишком рано обсуждать сроки принятия решения о том, следует ли проводить Игры в соответствии с графиком. Губернатор заявила, что находится в тесном контакте с МОК и правительством Японии по вопросу проведения Игр.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

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