Власти Токио: Отмену ОИ из-за пандемии пока не рассматриваем

Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник сообщил, что на данный момент не планирует переносить Олимпиаду-2020 из-за коронавирусной инфекции.
По словам Коикэ, борьба с коронавирусом имеет важное значение для проведения безопасной и надежной токийской Олимпиады, но пока еще слишком рано обсуждать сроки принятия решения о том, следует ли проводить Игры в соответствии с графиком. Губернатор заявила, что находится в тесном контакте с МОК и правительством Японии по вопросу проведения Игр.
Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.