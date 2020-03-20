Олимпийский огонь доставили в Японию

Источник: AP 2020

В 9:30 утра (3:30 мск) спецборт доставил олимпийский огонь из Афин в префектуру Мияги на острове Хонсю. Символ Олимпийских игр встретили трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Ёсида.

Огонь покажут в трех префектурах страны — Мияги, Иватэ и Фукусима. Сама эстафета пройдет 26 марта.

Церемония зажжения огня состоялась 12 марта в Греции. Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2020 в Токио прошла 19 марта на стадионе «Панатинаикос». Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в закрытом режиме.

Судьба Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с распространением коронавируса будет решаться на заседании оргкомитета в мае 2020 года. Член исполнительного комитета турнира Харуюки Такахаси допустил перенос Игр на один или два года, однако напомнил о серьезных финансовых потерях в этом случае.