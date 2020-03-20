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14:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта

К этому моменту коронавирусом заразилось как минимум 112 спортсменов и людей, связанных со спортом.

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Больше всего — испанцев и итальянцев.

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Заразилось — 112 (31 — Испания, 24 — Италия, 11 — Великобритания, 6 — Германия, 6 — США, 5 — Россия, 5 — Франция, 2 — Аргентина, 2 — Бразилия, 2 — Иран, 2 — Польша, 2 — Южная Корея, 2 — Португалия, 1 — Австралия, 1 — Дания, 1 — Греция, 1 — Колумбия, 1 — Сербия, 1 — Гамбия, 1 — Швеция, 1 — Норвегия, 1 — Эстония, 1 — Финляндия, 1 — Япония, национальность остальных заболевших не называется).

По видам спорта: 84 — футбол, 14 — баскетбол, 6 — велоспорт, 2 — Формула-1, 2 — хоккей, 1 — теннис, 1 — лыжные гонки, 1 — лёгкая атлетика, 1 — волейбол.

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Умерло — 4 (2 — Иран, 1 — Испания, 1 — Португалия). Все 4 — футбол.

Вылечилось — 9.

Первый случай заражения коронавирусом у профессионального футболиста был зафиксирован в Италии 27 февраля. Тогда сообщалось, что инфекцию обнаружили у игрока Серии C.

Первой скончавшейся футболисткой стала 23-летняя иранка Ильхам Шейхи. Новость о её кончине появилась 28 февраля.

1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым заразившимся игроком НБА. Инфекцию от него подхватил Донован Митчелл. Вскоре было объявлено о приостановке НБА.

11 марта было объявлено о заражении футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани. 17 марта заразился и его одноклубник Блез Матюиди.

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12 марта появилась новость, что заражены три игрока «Лестер Сити», имена которых не были объявлены клубом. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини.

13 марта было выявлено заражение у нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Он быстро пошёл на поправку.

15 марта вирус добрался до «Валенсии» Дениса Черышева — сначала заразился Эсекьель Гарай, а затем ещё несколько членов команды. 17 марта было объявлено о ряде новых инфицированных в клубе. Их фамилии не называются.

16 марта умерли два тренера — из Испании и Ирана. 17 марта скончался массажист Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша. У самого Жезуша также обнаружен коронавирус.

17 марта в реанимацию был доставлен бывший президент «Реала» Лоренсо Санс. Пока точный диагноз не установлен, но врачи не сомневаются, что он заразился коронавирусом.

18 марта коронавирус диагностировали у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Также в «Сампдории», где ранее было известно о заражении Маноло Габбьядини и шести других игроков, сообщили, что число заражённых возросло до 15.

Первый случай заражения в НХЛ был зафиксирован 18 марта. Имя игрока «Оттавы» пока держится в секрете. Ходят слухи, что это может быть Никита Зайцев.

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