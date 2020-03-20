Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Больше всего — испанцев и итальянцев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Заразилось — 112 (31 — Испания, 24 — Италия, 11 — Великобритания, 6 — Германия, 6 — США, 5 — Россия, 5 — Франция, 2 — Аргентина, 2 — Бразилия, 2 — Иран, 2 — Польша, 2 — Южная Корея, 2 — Португалия, 1 — Австралия, 1 — Дания, 1 — Греция, 1 — Колумбия, 1 — Сербия, 1 — Гамбия, 1 — Швеция, 1 — Норвегия, 1 — Эстония, 1 — Финляндия, 1 — Япония, национальность остальных заболевших не называется).



По видам спорта: 84 — футбол, 14 — баскетбол, 6 — велоспорт, 2 — Формула-1, 2 — хоккей, 1 — теннис, 1 — лыжные гонки, 1 — лёгкая атлетика, 1 — волейбол.

Умерло — 4 (2 — Иран, 1 — Испания, 1 — Португалия). Все 4 — футбол.



Вылечилось — 9.



Первый случай заражения коронавирусом у профессионального футболиста был зафиксирован в Италии 27 февраля. Тогда сообщалось, что инфекцию обнаружили у игрока Серии C.



Первой скончавшейся футболисткой стала 23-летняя иранка Ильхам Шейхи. Новость о её кончине появилась 28 февраля.



1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым заразившимся игроком НБА. Инфекцию от него подхватил Донован Митчелл. Вскоре было объявлено о приостановке НБА.

11 марта было объявлено о заражении футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани. 17 марта заразился и его одноклубник Блез Матюиди.

12 марта появилась новость, что заражены три игрока «Лестер Сити», имена которых не были объявлены клубом. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини.



13 марта было выявлено заражение у нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Он быстро пошёл на поправку.



15 марта вирус добрался до «Валенсии» Дениса Черышева — сначала заразился Эсекьель Гарай, а затем ещё несколько членов команды. 17 марта было объявлено о ряде новых инфицированных в клубе. Их фамилии не называются.

16 марта умерли два тренера — из Испании и Ирана. 17 марта скончался массажист Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша. У самого Жезуша также обнаружен коронавирус.