Матыцин призвал спортсменов к сохранению спокойствия во время пандемии коронавируса

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«Как вы знаете, во всем мире принимаются решения об отмене крупных спортивных, образовательных и культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса, — сказал Матыцин. — Помня о безопасности наших спортсменов, официальных лиц, персонала и общественности, FISU также пришлось отложить или отменить многие мероприятия, запланированные на ближайшее время. Безопасность должна быть нашим главным приоритетом».

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«В настоящее время сотрудники FISU работают из дома, но мы продолжаем следить за развитием ситуации. Надеюсь, летом спорт вернется в нашу жизнь, но пока я призываю вас к терпению и спокойствию. Мы благодарны за поддержку и понимание», — добавил глава FISU.

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