Матыцин призвал спортсменов к сохранению спокойствия во время пандемии коронавируса

«Как вы знаете, во всем мире принимаются решения об отмене крупных спортивных, образовательных и культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса, — сказал Матыцин. — Помня о безопасности наших спортсменов, официальных лиц, персонала и общественности, FISU также пришлось отложить или отменить многие мероприятия, запланированные на ближайшее время. Безопасность должна быть нашим главным приоритетом».
«В настоящее время сотрудники FISU работают из дома, но мы продолжаем следить за развитием ситуации. Надеюсь, летом спорт вернется в нашу жизнь, но пока я призываю вас к терпению и спокойствию. Мы благодарны за поддержку и понимание», — добавил глава FISU.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.