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12:33 (мск), источник: ТАСС

Матыцин призвал спортсменов к сохранению спокойствия во время пандемии коронавируса

ТАСС, 20 марта. Президент Международной федерации университетского спорта (FISU), министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с видеообращением, в котором призвал атлетов к сохранению спокойствия во время пандемии коронавируса. Обращение опубликовано на официальном канале FISU в YouTube.

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«Как вы знаете, во всем мире принимаются решения об отмене крупных спортивных, образовательных и культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса, — сказал Матыцин. — Помня о безопасности наших спортсменов, официальных лиц, персонала и общественности, FISU также пришлось отложить или отменить многие мероприятия, запланированные на ближайшее время. Безопасность должна быть нашим главным приоритетом».

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«В настоящее время сотрудники FISU работают из дома, но мы продолжаем следить за развитием ситуации. Надеюсь, летом спорт вернется в нашу жизнь, но пока я призываю вас к терпению и спокойствию. Мы благодарны за поддержку и понимание», — добавил глава FISU.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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