НОК США не видит необходимости спешить с решением по ОИ-2020

«Я думаю, что мы бы согласились с мнением МОК о том, что нам нужно больше экспертных консультаций и информации, чем мы имеем сегодня. Но нам не нужно принимать решение сейчас, потому что Игры не состоятся на следующей неделе или через две недели. До Олимпиады еще четыре месяца, и я считаю, что многое может измениться за этот промежуток времени», — цитирует Лайонс агентство Франс Пресс.
МОК 17 марта заявил, что на данный момент нет необходимости радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.
Федерация плавания США, в свою очередь, в пятницу обратилось с письмом к исполнительному директору USOPC Саре Хиршланд, в котором попросила выступить за перенос Олимпиады-2020 на один год. «Наши спортсмены находятся под огромным давлением, стрессом и тревогой, и их психическое здоровье и хорошее самочувствие должны быть среди приоритетов. Мы призываем USOPC, как лидера олимпийского движения, использовать свой голос и выступить за спортсменов», — говорится в письме.
«Решение об играх не зависит от нас самих, — отметила Лайонс. — Это лежит на Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правительстве Японии и МОК. Ни при каких обстоятельствах USOPC не стал бы посылать спортсменов, если бы не считал, что это безопасно».
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек более чем в 168 странах, более 9 тысяч скончались.