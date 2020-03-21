НОК США не видит необходимости спешить с решением по ОИ-2020

«Я думаю, что мы бы согласились с мнением МОК о том, что нам нужно больше экспертных консультаций и информации, чем мы имеем сегодня. Но нам не нужно принимать решение сейчас, потому что Игры не состоятся на следующей неделе или через две недели. До Олимпиады еще четыре месяца, и я считаю, что многое может измениться за этот промежуток времени», — цитирует Лайонс агентство Франс Пресс.

МОК 17 марта заявил, что на данный момент нет необходимости радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90b39926ebba24e7b60a" data-vnd="90b39926ebba24e7b60a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90b39926ebba24e7b60a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Федерация плавания США, в свою очередь, в пятницу обратилось с письмом к исполнительному директору USOPC Саре Хиршланд, в котором попросила выступить за перенос Олимпиады-2020 на один год. «Наши спортсмены находятся под огромным давлением, стрессом и тревогой, и их психическое здоровье и хорошее самочувствие должны быть среди приоритетов. Мы призываем USOPC, как лидера олимпийского движения, использовать свой голос и выступить за спортсменов», — говорится в письме.

«Решение об играх не зависит от нас самих, — отметила Лайонс. — Это лежит на Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правительстве Японии и МОК. Ни при каких обстоятельствах USOPC не стал бы посылать спортсменов, если бы не считал, что это безопасно».