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11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НОК США не видит необходимости спешить с решением по ОИ-2020

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Международному олимпийскому комитету (МОК) нет необходимости принимать немедленное решение по поводу проведения Олимпийских игр в Токио на фоне усиливающихся призывов отложить соревнования из-за пандемии коронавируса, считает председатель совета директоров Олимпийского и Паралимпийского комитетов США (USOPC) Сюзанна Лайонс.

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«Я думаю, что мы бы согласились с мнением МОК о том, что нам нужно больше экспертных консультаций и информации, чем мы имеем сегодня. Но нам не нужно принимать решение сейчас, потому что Игры не состоятся на следующей неделе или через две недели. До Олимпиады еще четыре месяца, и я считаю, что многое может измениться за этот промежуток времени», — цитирует Лайонс агентство Франс Пресс.

МОК 17 марта заявил, что на данный момент нет необходимости радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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Федерация плавания США, в свою очередь, в пятницу обратилось с письмом к исполнительному директору USOPC Саре Хиршланд, в котором попросила выступить за перенос Олимпиады-2020 на один год. «Наши спортсмены находятся под огромным давлением, стрессом и тревогой, и их психическое здоровье и хорошее самочувствие должны быть среди приоритетов. Мы призываем USOPC, как лидера олимпийского движения, использовать свой голос и выступить за спортсменов», — говорится в письме.

«Решение об играх не зависит от нас самих, — отметила Лайонс. — Это лежит на Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правительстве Японии и МОК. Ни при каких обстоятельствах USOPC не стал бы посылать спортсменов, если бы не считал, что это безопасно».

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек более чем в 168 странах, более 9 тысяч скончались.

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