WADA выпустило обновленное руководство для ADO в связи с коронавирусом

Источник: Reuters

Отмечается, что обновленное руководство для ADO охватывает ряд областей, на которые может повлиять распространение коронавируса. В этот перечень входят предоставление информации о местонахождении, сбор образцов и их доставка в лаборатории, анализ образцов, образовательные программы, исследования, управление результатами, терапевтические исключения. В документе также содержатся рекомендации для спортсменов. При этом WADA разрабатывает еще один ресурс, где будут рассмотрены некоторые конкретные проблемы, поднятые спортсменами.

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Организация также говорит о том, что происходящая ситуация сильно влияет на антидопинговую систему. Закрытие границ, обязательный карантин или изоляция, отмена рейсов, ограничения на передвижение, закрытие офисов и отмена спортивных мероприятий препятствуют нормальной повседневной работе тех, кто занимается антидопинговой деятельностью.

«Спортивный мир столкнулся с беспрецедентной ситуацией, коронавирус заставил всех участников антидопингового процесса скорректировать порядок ежедневных операций. Однако этот вопрос выходит далеко за рамки антидопингового аспекта и спорта, это глобальная чрезвычайная ситуация, поэтому нашими главными приоритетами должны быть здоровье, безопасность и социальная ответственность. Как и во время этого глобального кризиса, WADA будет находиться на связи с ADO, обеспечивая руководство и поддержку, чтобы можно было защитить здоровье всех заинтересованных сторон и сохранить целостность мировой антидопинговой системы. Также хотелось бы отметить силу спортсменов и признать, насколько им трудно, ведь они сталкиваются с изменением своих тренировочных программ и не знают, что ждет их в будущем», — сказал президент WADA Витольд Банька.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения.