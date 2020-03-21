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10:20 (мск), источник: ТАСС

Оргкомитет «Токио-2020» приложит все усилия, чтобы провести Игры в июле

ТАСС, 21 марта. Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года в Токио продолжает готовиться к проведению соревнований в июле, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Об этом заявил вице-президент оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо, комментарий которого приводит агентство Kyodo.

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Источник: AP 2020

В пятницу Олимпийский комитет Норвегии обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой отложить проведение Олимпийских игр в Токио. Ранее с подобными предложениями обращались национальные олимпийские комитеты Колумбии и Словении.

«Оргкомитет находится не в том положении, чтобы отменять или переносить Игры. Окончательное решение будет принимать МОК. Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы провести Олимпийские игры в июле», — сказал Эндо в ответ на заявление Олимпийского комитета Норвегии.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. МОК пока не рассматривает варианты переноса или отмены соревнований.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.

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