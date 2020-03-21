Оргкомитет «Токио-2020» приложит все усилия, чтобы провести Игры в июле

Источник: AP 2020

В пятницу Олимпийский комитет Норвегии обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой отложить проведение Олимпийских игр в Токио. Ранее с подобными предложениями обращались национальные олимпийские комитеты Колумбии и Словении.

«Оргкомитет находится не в том положении, чтобы отменять или переносить Игры. Окончательное решение будет принимать МОК. Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы провести Олимпийские игры в июле», — сказал Эндо в ответ на заявление Олимпийского комитета Норвегии.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. МОК пока не рассматривает варианты переноса или отмены соревнований.