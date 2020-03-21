Олимпийский комитет Бразилии выступил за перенос Олимпийских игр

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии и Словении.

«Международный олимпийский комитет сталкивался с проблемами и раньше: отменялись Игры 1916, 1940 и 1944 годов, бойкотировали Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе. Организация знала, как преодолеть эти препятствия. Я уверен, что Томас Бах полностью готов вести нас в это трудное время», — приводит пресс-служба слова президента НОК Бразилии Паулу Тейшейры.

«Мечта каждого спортсмена — соревноваться на Олимпийских играх в лучших условиях. Ясно, что проведение Игр в этом году не позволит реализовать эту мечту», — добавил он.

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На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро бразильская команда заняла 13-е место в неофициальном командном зачете, завоевав семь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград. Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.