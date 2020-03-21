Олимпийский комитет Бразилии выступил за перенос Олимпийских игр
ТАСС, 21 марта. Олимпийский комитет Бразилии предложил перенести Олимпийские игры 2020 года
ТАСС, 21 марта. Олимпийский комитет Бразилии предложил перенести Олимпийские игры 2020 года
Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии и Словении.
«Международный олимпийский комитет сталкивался с проблемами и раньше: отменялись Игры 1916, 1940 и 1944 годов, бойкотировали Олимпиады в Москве и
«Мечта каждого спортсмена — соревноваться на Олимпийских играх в лучших условиях. Ясно, что проведение Игр в этом году не позволит реализовать эту мечту», — добавил он.
На Олимпийских играх 2016 года в
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. В мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.