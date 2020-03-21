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17:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

The Washington Post: В США опасаются атак «русских хакеров» во время Олимпиады-2020

По информации The Washington Post, японские компании в сотрудничестве со специалистами из США разработали дополнительные системы защиты для обеспечения кибербезопасности Олимпиады-2020 в Токио.

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Источник: Спорт-Экспресс

Издание напоминает, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году на трибунах оказалось много свободных мест. Многие зрители не смогли пройти по своим электронным билетам. Причиной тому стала вирусная программа, которая поразила систему оперативного штаба Игр. По мнению экспертов из США, за этой кибератакой стояли «хакеры из России». Однако официальных обвинений никто не выдвигал.

Глава отдела информационной безопасности Игр-2020 Акира Сака отметил, что им уже пришлось столкнуться со множеством хакерских атак. Во время лотереи 6,9 тысяч билетом были получены по поддельным данным. Сейчас эти билеты аннулированы.

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