The Washington Post: В США опасаются атак «русских хакеров» во время Олимпиады-2020

Издание напоминает, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году на трибунах оказалось много свободных мест. Многие зрители не смогли пройти по своим электронным билетам. Причиной тому стала вирусная программа, которая поразила систему оперативного штаба Игр. По мнению экспертов из США, за этой кибератакой стояли «хакеры из России». Однако официальных обвинений никто не выдвигал.