Губерниев сообщил, что Олимпиада в Токио не состоится из-за коронавируса
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в своем
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в своем
Известный телеведущий утверждает, что у него есть друг, который работает в окружении
«Други мои, расслабьтесь, никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет! В окружении премьера Абэ работает мой корешок», — написал в Telegram Губерниев.
Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 304 035 человек. Умерших — 12 978, выздоровевших — 94 674. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.