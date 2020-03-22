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11:22 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения Олимпиады в Токио

ТАСС, 22 марта. Организационный комитет «Токио-2020» приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оргкомитете.

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Источник: AP 2020

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США, Королевская испанская футбольная федерация, Королевская испанская федерация легкой атлетики и комиссия атлетов Канады.

«Нас попросили разработать варианты переноса Игр. Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учетом разных сроков», — сказал источник.

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Другой источник агентства заявил Рейтер, что обсуждались варианты переноса Олимпийских игр на один или два года, однако некоторые члены оргкомитета надеются на задержку в месяц или 45 дней. Окончательное решение о возможном переносе Игр в Токио будет принято Международным олимпийским комитетом, однако Рейтер отмечает, что позиция Японии является важным фактором при принятии решения.

Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

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