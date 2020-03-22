Reuters: Оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения Олимпиады в Токио

Источник: AP 2020

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США, Королевская испанская футбольная федерация, Королевская испанская федерация легкой атлетики и комиссия атлетов Канады.

«Нас попросили разработать варианты переноса Игр. Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учетом разных сроков», — сказал источник.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Другой источник агентства заявил Рейтер, что обсуждались варианты переноса Олимпийских игр на один или два года, однако некоторые члены оргкомитета надеются на задержку в месяц или 45 дней. Окончательное решение о возможном переносе Игр в Токио будет принято Международным олимпийским комитетом, однако Рейтер отмечает, что позиция Японии является важным фактором при принятии решения.

Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.