Гамова: Принимать решение о переносе Олимпиады в Токио пока преждевременно

Источник: РИА "Новости"

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет и власти Японии планируют провести соревнования в намеченные сроки, в то время как ряд спортивных организаций призвал к переносу Игр в связи с распространением коронавируса.

«Да, сейчас ходят разговоры об этом. Но я считаю, что еще рано — есть время посмотреть, как будет развиваться ситуация. Есть возможность подождать, чтобы принять решение по этому поводу», — сказала Гамова, которая является двукратным серебряным призером Игр.

«Но если здоровье спортсменов будет подвергаться риску, то, конечно, придется отменять», — добавила она.