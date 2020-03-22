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15:15 (мск), источник: ТАСС

Гамова: Принимать решение о переносе Олимпиады в Токио пока преждевременно

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Принимать решение о переносе летних Олимпийских игр в Токио в связи с распространением коронавируса пока преждевременно. Такое мнение ТАСС высказала двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет и власти Японии планируют провести соревнования в намеченные сроки, в то время как ряд спортивных организаций призвал к переносу Игр в связи с распространением коронавируса.

«Да, сейчас ходят разговоры об этом. Но я считаю, что еще рано — есть время посмотреть, как будет развиваться ситуация. Есть возможность подождать, чтобы принять решение по этому поводу», — сказала Гамова, которая является двукратным серебряным призером Игр.

«Но если здоровье спортсменов будет подвергаться риску, то, конечно, придется отменять», — добавила она.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

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