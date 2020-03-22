Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
22:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бах заявил, что МОК начал прорабатывать вариант переноса Олимпиады-2020. Срок обсуждений — 4 недели

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением по поводу возможного переноса летней Олимпиады-2020 в Токио на другое время из-за распространения коронавируса.

Наверх

«Уважаемые спортсмены, в этом беспрецедентном кризисе мы все едины, — написано в письме Баха спортсменам на официальном сайте МОК. — Как и вы, мы также обеспокоены тем, что творится в мире из-за пандемии COVID-19. Главным принципом нашей организации является охрана здоровья всех участников соревнований и способствовать сдерживанию распространения вируса. Мы очень усердно работаем, и уверены, что завершим обсуждения в течение следующих четырех недель на тему возможного переноса Олимпиады в Токио».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 331 578 человек. Умерших — 14 437, выздоровевших — 96 958. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Читайте также
G7 поддержала проведение Олимпиады в Японии в «полном объеме»
Во время загрузки произошла ошибка.
19 марта© Ньюстюб
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 22 марта
Олимпийская чемпионка в лыжных гонках перейдет в биатлон
Болельщики поддержали Аделину Сотникову, показавшую шрам (фото)
Черчесов — о Кокорине, Бакаеве, Жиркове и переносе Евро-2020
ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус (фотогалерея)
Раскрыт заработок биатлониста Александра Логинова за сезон
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь