Бах заявил, что МОК начал прорабатывать вариант переноса Олимпиады-2020. Срок обсуждений — 4 недели

«Уважаемые спортсмены, в этом беспрецедентном кризисе мы все едины, — написано в письме Баха спортсменам на официальном сайте МОК. — Как и вы, мы также обеспокоены тем, что творится в мире из-за пандемии COVID-19. Главным принципом нашей организации является охрана здоровья всех участников соревнований и способствовать сдерживанию распространения вируса. Мы очень усердно работаем, и уверены, что завершим обсуждения в течение следующих четырех недель на тему возможного переноса Олимпиады в Токио».