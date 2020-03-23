«Отмена Игр не решит проблем»: когда пройдет Олимпиада

Источник: РИА "Новости"

Пандемия коронавируса COVID-19 уже причинила огромный ущерб всему мировому спорту. Под удар попали едва ли не все международные и национальные федерации, которые оказались вынуждены либо перенести все запланированные на ближайшие месяцы соревнования, либо отменить их вовсе. Решение по некоторым мероприятиям пока не принято.

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Вслед за отменой мужского чемпионата мира по хоккею и переносом первенства Европы по футболу на следующее лето на передний план вышла Олимпиада, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа в Токио. С каждой неделей факт того, что соревнования состоятся в срок, все больше подвергается сомнениям: разговоры о переносе или даже отмене Игр не утихают, да и спортсмены с чиновниками из национальных федераций все активнее обращаются к Международному олимпийскому комитету с требованием не проводить Олимпиаду в назначенные даты. Среди последних уже публично выступили спортсмены из Германии и США, представители федераций Бразилии, Испании, Канады, Норвегии, Сербии, Словении, Хорватии и Франции, а также члены Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Требования перенести/отменить грядущие Игры основаны в большей степени на: а) критической ситуации с масштабным распространением коронавируса по миру; б) уже отмененных или перенесенных на неопределенный срок квалификационных турнирах на Олимпиаду, провести которые в оставшееся время практически невозможно.

22 марта исполком МОК провел заседание о судьбе Игр. Как утверждало издание Cadena Ser, на нем должно было быть принято решение о переносе Олимпиады. По информации источника, представители комитета рассмотрели три альтернативных даты: ноябрь 2020 года, лето 2021 года и лето 2022 года. Однако официальная позиция МОК оказалась иной.

В своем заявлении, которое опубликовано на официальном сайте комитета, глава организации Томас Бах подчеркнул, что судьба летних Олимпийских игр в Токио будет определена в течение ближайших четырех недель. При этом речи об отмене соревнований не идет совсем.

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«МОК находится в полной координации с Оргкомитетом Игр-2020, с властями Японии и правительством столицы страны. Мы подробно обсуждаем ситуацию в стране, оцениваем ее в области здравоохранения. В течение следующих четырех недель мы завершим эти обсуждения. Но отмена Игр не рассматривается. Отмена Олимпиады не решит ни одну из проблем и не поможет никому», — заявил Бах.

Из всего письма главы МОК важны его слова о том, что принятие окончательного решения о дате проведения Олимпиады сейчас было бы преждевременным. Важны, потому что до соревнований осталось чуть более четырех месяцев.

Не исключено, что за время обсуждений ситуация с пандемией в мире значительно улучшится, потому переносить Игры сейчас было бы рискованно. К тому же, по данным портала SCMP, в Японии по состоянию на 22 марта зафиксировано чуть больше 1 тысячи случаев заражения, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 45 человек.

Это же отметил и Бах, подчеркнув, что в Японии меры по борьбе с распространением коронавируса являются эффективными. При этом глава МОК обратил внимание и на положение в других странах, где ситуация намного хуже.

«В Японии происходят значительные улучшения, люди тепло приветствуют олимпийский огонь. Это может укрепить нашу уверенность в принимающей стороне, что мы можем при условии определенных мер безопасности организовать Олимпийские игры в стране, соблюдая при этом принцип охраны здоровья всех участников. С другой стороны, мы наблюдаем резкое увеличение случаев и новых вспышек вируса в разных странах на разных континентах. Некоторые места, необходимые для проведения соревнований, сейчас недоступны. Нам нужно адаптировать международный спортивный календарь по меньшей мере для 33 олимпийских видов спорта. И это лишь некоторые из имеющихся проблем, которые стоят перед МОК. На самом деле их гораздо больше. Наш приоритет — здоровье людей, болельщиков, спортсменов. Охранять здоровье всех участников Олимпиады — наш главный принцип. Мы работаем над тем, чтобы наши надежды оправдались», — заявил Бах.