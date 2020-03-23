Глава World Athletics Коу обратился к Томасу Баху с просьбой перенести Олимпийские игры

Источник: AP 2020

В воскресенье Бах заявил, что МОК в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки.

«Я провел конференцию с представителями национальных федераций, на которой мы обсудили сложившуюся ситуацию. В связи с тем, что государства понесли разный ущерб от распространения коронавируса, мы пришли к единогласному мнению, что проведение Олимпийских игр в запланированные даты невозможно из-за несоблюдения принципа честной конкуренции», — сказал Коу.

Коу отметил, что в связи с распространением коронавируса спортсмены испытывают трудности в организации тренировочного процесса из-за ограничений, являющихся следствием мер по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, атлетам придется форсировать подготовку к соревнованиям, что повысит риск получения травм.

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Хорватии, Сербии, Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США (USATF), Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Королевская испанская федерация легкой атлетики (RFEA). Чемпион мира по фехтованию Хартунг заявил, что не выступит на Олимпийских играх, если МОК не перенесет их. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки. Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.