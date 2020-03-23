Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
08:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Канада отказалась участвовать в Олимпиаде

Канада отказалась участвовать в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны.

Наверх
Источник: Reuters

В сообщении говорится, что это решение было принято с трудом. «Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет срочно призывают Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения отложить проведение Игр на один год, и мы предлагаем нашу полную поддержку во всех сложностях, связанных с этим», — добавили в организациях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Там признали, что из-за переноса Олимпиады возникнут проблемы, однако подчеркнули, что нет ничего важнее здоровья и безопасности спортсменов и мирового сообщества. Представители комитетов также поблагодарили спортсменов, партнеров и весь канадский спорт за поддержку и терпение.

Ранее в марте британская легкоатлетка Катарина Джонсон-Томпсон и греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди раскритиковали МОК за стремление провести Игры в Токио, несмотря на пандемию коронавируса. Джонсон-Томпсон считает, что позиция комитета идет вразрез с тем, что говорят власти стран. Спортсменка обратила внимание на то, что залы и стадионы закрыты на карантин, однако стремление МОК провести Олимпиаду в срок требует от нее регулярных тренировок.

Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Читайте также
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 22 марта
Олимпийская чемпионка в лыжных гонках перейдет в биатлон
Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Он болеет за «Реал»
Черчесов — о Кокорине, Бакаеве, Жиркове и переносе Евро-2020
ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус (фотогалерея)
Раскрыт заработок биатлониста Александра Логинова за сезон
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь