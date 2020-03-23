Канада отказалась участвовать в Олимпиаде
Канада отказалась участвовать в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2020 году
Канада отказалась участвовать в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2020 году
В сообщении говорится, что это решение было принято с трудом. «Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет срочно призывают Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения отложить проведение Игр на один год, и мы предлагаем нашу полную поддержку во всех сложностях, связанных с этим», — добавили в организациях.
Там признали, что
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Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.